Lefekvés halogatása bosszúból: ezért nem alszik el időben a Z generáció

A közösségi média állandó pörgetése a fiatalok alvásába jelentősen beleszól, a túlzott képernyőhasználat elsősorban a Z generáció tagjait húzza be. A képernyők által kibocsátott kék fény gátolja a melatonin (egy hormon, amelyet a tobozmirigy állít elő sötétben) termelődését. A melatonin az, amely felkészíti a testet az alvásra, jeleket küld a szervezetnek, hogy itt az ideje aludni, tessék tehát elfáradni most már azonnal. A melatonin termelés csökkenése azonban mindent felborít, nem kapjuk meg a jeleket, hogy irány az ágy, így tovább szörfözünk a neten. Emellett az alvás-ébrenlétet szabályozó hormon csökkenése rontja a pihenés mennyiségét és minőségét is. Az alvásszükséglet figyelmen kívül hagyásának tünetei elég széles skálán mozognak. A fiatal felnőtteknél komoly következményekkel járhat az, ha nem pihennek eleget, az alvásmegvonás negatívan hat a mentális és a fizikai egészségükre is. Egy 30 év alattinak még kialakulóban van az érzelmi szabályozása és az egészséggel kapcsolatos szokásai is. Ebben az életkorban még az agy is fejlődik, a prefrontális kéreg fejlődése 25 éves kor körül lassul le. Egy fiatal szervezet gyakori kialvatlansága így hosszú távon is károkat okoz az adott személynek.

Miért veszélyes a lefekvés kóros halogatása?

„A krónikusan kevés alvás növeli a szorongás, a depresszió, a hormonális rendellenességek és a kiégés kockázatát” - nyilatkozta Rosie Osmun, az Amerisleep alvás tanácsadója a Newsweeknek. A lefekvés halogatása tanulási és koncentrációs problémákat is okozhat, sőt, gyengébbé teszi az immunrendszert is, ezáltal bármilyen betegségnek jobban ki lesz téve a szervezet. A hat órát vagy kevesebbet alvók közel fele (48 százaléka) - akik közül sokan a Z generációhoz tartoznak - magas szintű kiégésről számol be, míg a hét órát vagy többet alvóknál ez az arány mindössze 34 százalék.

Ezt okozhatja a lefekvés halogatása:

Fokozott szorongás és depresszió

Állandó fáradtság és kimerültség

Gyengébb immunrendszer

Hormonális egyensúlyzavarok

Tanulási és koncentrációs problémák

Krónikus kiégés

Ingerlékenység, türelmetlenség

Fejfájás, szemfájdalom

Bűntudat vagy szégyenérzet

Mit tehetünk azért, hogy este időben nyugovóra térjünk?