Látványosan zuhanó helikopter a Duna egén!

Az augusztus 20-i ünnepség légi parádéval veszi kezdetét, ahol a Magyar Honvédség lenyűgöző bemutatója során egy helikopteres manőver is nagy figyelmet kap majd.

A légi parádé során egy zuhanó helikopter is előkerülhet (Forrás: képkivágás)

Légi parádé a Duna felett

Az állami ünnep hagyományosan légi parádéval indul augusztus 20-án, amely délelőtt 9 órakor kezdődik a Duna felett. A program ezt követően a Kossuth téren zajló díszünnepséggel folytatódik, ahol sor kerül Magyarország lobogójának felvonására, valamint az újonnan végzett honvédtisztjelöltek nyilvános eskütételére.

A légi parádé részeként a Magyar Honvédség idén egy különösen látványos helikopter bemutatóval is készül.

Vélhetően ennek a gyakorlata került fel egy videóra, amely az interneten gyorsan terjedni kezdett. A felvételen egy helikopter hirtelen zuhanni kezd, majd a zuhanó helikopter néhány másodperccel később visszaáll a normális rotorállásba.