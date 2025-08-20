Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
helikopteres

Látványosan zuhanó helikopter a Duna egén!

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zuhanó helikopter a Duna egén! A nemzeti ünnep reggelét a Duna felett zajló légi parádé nyitja meg, amely idén is a Magyar Honvédség impozáns bemutatójával várja a közönséget. A közönség figyelmét azonban addig is egy videó tartja lázban, amelyen egy zuhanó helikopter látható.
Link másolása
Vágólapra másolva!
helikoptereslégi parádéMagyar Honvédség

Az augusztus 20-i ünnepség légi parádéval veszi kezdetét, ahol a Magyar Honvédség lenyűgöző bemutatója során egy helikopteres manőver is nagy figyelmet kap majd.

légi parádé
A légi parádé során egy zuhanó helikopter is előkerülhet (Forrás: képkivágás)

Légi parádé a Duna felett

Az állami ünnep hagyományosan légi parádéval indul augusztus 20-án, amely délelőtt 9 órakor kezdődik a Duna felett. A program ezt követően a Kossuth téren zajló díszünnepséggel folytatódik, ahol sor kerül Magyarország lobogójának felvonására, valamint az újonnan végzett honvédtisztjelöltek nyilvános eskütételére.

A légi parádé részeként a Magyar Honvédség idén egy különösen látványos helikopter bemutatóval is készül.

Vélhetően ennek a gyakorlata került fel egy videóra, amely az interneten gyorsan terjedni kezdett. A felvételen egy helikopter hirtelen zuhanni kezd, majd a zuhanó helikopter néhány másodperccel később visszaáll a normális rotorállásba.

@myoeva

♬ Thunderstruck - AC/DC

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!