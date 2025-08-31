Hírlevél

otthon

Sosem gondolná, mik a legkoszosabb tárgyak az otthonában

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
Sokan azt hiszik, hogy otthonuk tiszta, pedig bizonyos mindennapi tárgyak több ezer baktériumot rejthetnek. A legkoszosabb tárgyak még a vécénél is piszkosabbak lehetnek, ezért érdemes különösen odafigyelni a tisztítására.
otthontakarítási tippekháztartásbaktériumtakarítás

Sokan azt hiszik, hogy otthonuk tiszta, pedig bizonyos mindennapi használati tárgyak több ezer káros baktériumot és mikrobát rejthetnek, még akkor is, ha rendszeresen tisztítjuk őket. A következő dolgok a legkoszosabb tárgyak minden háztartásban, és sokkal gyakrabban kéne takarítani azokat, mint azt bárki gondolná – írja a Mirror

Sosem gondolná, mik a legkoszosabb tárgyak a háztartásában
Fotó: Unsplash

Még a legtisztább konyhában is akadnak olyan tárgyak, amelyekben milliók élhetnek a baktériumokból. A szemétszállítással foglalkozó szakértők szerint a konyhai szivacsok, törölközők és fogkefe-tartók jelentik a legnagyobb problémát. 

A legkoszosabb tárgyak a háztartásban

A szivacsok használata elengedhetetlen a mosogatásnál, ám porózus szerkezetük miatt könnyen nedvesek maradnak, a rajtuk maradó ételmaradék pedig tökéletes táptalajt biztosít az E. coli, Salmonella és más baktériumok számára. A szakértők azt javasolják, hogy a szivacsot 1–2 hetente cseréljük. 

A fogkefe-tartók – különösen a zárt típusok – szintén baktériumok melegágyai lehetnek. A nedves környezet, amely akkor alakul ki, amikor a fogkefét a tartóba helyezzük, ideális a baktériumok és a penész számára.

 Emellett a fürdőszobai levegőben terjedő baktériumok is elérhetik őket, például a WC-öblítéskor felszabaduló apró részecskék révén. 

Mindig ügyeljünk rá, hogy a fogkefe száraz legyen, mielőtt a tartóba tesszük, és a tartót rendszeresen tisztítsuk, hogy megelőzzük a baktérium- és penészlerakódást. Kerüljük a tartó szekrénybe vagy dobozba zárását, mert a nedvesség elősegíti a penész kialakulását. 

A környezetbarát újrahasználható palackok is baktériumok tenyészhelyei lehetnek, mert nedvesek maradnak, és a száj, ételmaradékok vagy kéz által hordozott baktériumok szaporodhatnak bennük. Ezeket ideális esetben naponta tisztítani kell, különösen a nehezen elérhető részeket, például a szívószálat vagy a palack belső sarkait. 

A fürdőszobai törölközők szintén kockázatot jelentenek. Sok ember csak havonta egyszer mos törölközőt, pedig a nedves, meleg fürdőszobai környezet ideális a baktériumok és a penész számára. A törölközőket 3-5 használat után, de legalább hetente egyszer ki kell mosni, míg a kéztörlőket ennél is sűrűbben, 2-3 naponta érdemes cserélni. 

 

