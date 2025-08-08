Legyen önnél víz, ha útnak indul, brutális hőség jön!

Pénteken derült időre, szinte már országos hőségre számíthatunk. Kizárt az eső - írja a Köpönyeg.hu. Gyenge marad a légmozgás.

A hőmérséklet csúcsértéke eléri a 29-35 fokot.

Szombaton csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

A hőség elől menekülnek a turisták és a helyi lakosok egyaránt

Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

Vasárnap nyaraló időre van kilátás sok napsütéssel, minimális gomolyfelhővel. Nem várható csapadék.

31 és 40 fok közötti kánikula lesz.

Hétfőn a ragyogó napsütést kevés gomolyfelhő zavarhatja, esetleg elvétve alakul ki zápor. Az ÉK-i szél néha megélénkül. 31 és 37 fok között mozog a hőmérséklet.

Kedden túlnyomóan napos, száraz, meleg idő valószínű. Nem lesz eső. 35 fok körüli forróság ígérkezik.