Leslie Mandoki jubileumi koncertjét élőben közvetítik

Ma este a Mandoki Soulmates jubileumi koncertjét élőben a budapesti Bem Klubból közvetítik a zenekar YouTube-csatornáján. Leslie Mandoki a koncerten együtt idézi fel az elmúlt öt évtized legfontosabb zenei pillanatait, miközben a rock, jazz és progresszív zene elemei fonódnak össze.
Leslie MandokiBudapestjubileumi koncert

Ma este 19 órától élőben követhetik a Mandoki Soulmates „50 Év Szabadságvágy” című jubileumi koncertjét a zenekar YouTube-csatornáján. Leslie Mandoki és világsztárokból álló szupergroup a Bem Klubból idézi fel az elmúlt öt évtized meghatározó zenei pillanatait, ötvözve a rock, jazz és progresszív zene elemeit.

Leslie Mandoki PRODUCTION - 06 August 2025, Bavaria, Tutzing: Leslie Mandoki, musician and producer, plays the drums in the recording studio of his production company Red Rock Production. Photo: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Photo by KARL-JOSEF HILDENBRAND / dpa Picture-Alliance via AFP)
A jubileumi koncerten Leslie Mandoki a zenetörténet legjobb pillanatait idézi fel. Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

Leslie Mandoki visszatér Budapestre

A koncert fókuszában a barátság, a hit és a zene határokon átívelő ereje áll. Leslie Mandoki személyesen is visszatér Budapestre, ahol 1975-ben a szabadság reményében hagyta el hazáját. Azok, akik nem tudnak személyesen ott lenni a budapesti koncerten, a világ bármely pontjáról bekapcsolódhatnak az élő közvetítésbe a Mandoki Soulmates YouTube-csatornáján.

Leslie Mandoki: „A zene nem ismer határokat, ez egy történelmi ünnep számomra. Amikor ötven évvel ezelőtt a szabadság reményében kénytelen voltam elhagyni a hazámat, csak a hitem és a zene adott erőt. Akkor még nem gondoltam, hogy visszatérhetek Budapestre, és a világ legnagyobb zenészeivel együtt ünnepelhetek. Roppant hálás vagyok mindenért és mindenkinek! Ez az este nemcsak az én személyes történetemről szól, hanem mindannyiunk közös ünnepe: a barátságról, a hitről, a szabadság iránti vágyakozásról és arról, hogy a zene összeköt bennünket, bárhol is éljünk a világban.”

 

