Leslie Mandoki jubileumi koncertjét élőben közvetítik

Ma este 19 órától élőben követhetik a Mandoki Soulmates „50 Év Szabadságvágy” című jubileumi koncertjét a zenekar YouTube-csatornáján. Leslie Mandoki és világsztárokból álló szupergroup a Bem Klubból idézi fel az elmúlt öt évtized meghatározó zenei pillanatait, ötvözve a rock, jazz és progresszív zene elemeit.

A jubileumi koncerten Leslie Mandoki a zenetörténet legjobb pillanatait idézi fel. Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA

Leslie Mandoki visszatér Budapestre

A koncert fókuszában a barátság, a hit és a zene határokon átívelő ereje áll. Leslie Mandoki személyesen is visszatér Budapestre, ahol 1975-ben a szabadság reményében hagyta el hazáját. Azok, akik nem tudnak személyesen ott lenni a budapesti koncerten, a világ bármely pontjáról bekapcsolódhatnak az élő közvetítésbe a Mandoki Soulmates YouTube-csatornáján.