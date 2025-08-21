Leslie Mandoki jubileumi koncertjét élőben közvetítik

Ma este 19 órától élőben követhetik a Mandoki Soulmates „50 Év Szabadságvágy” című jubileumi koncertjét a zenekar YouTube-csatornáján. Leslie Mandoki és világsztárokból álló szupergroup a Bem Klubból idézi fel az elmúlt öt évtized meghatározó zenei pillanatait, ötvözve a rock, jazz és progresszív zene elemeit.
A koncert fókuszában a barátság, a hit és a zene határokon átívelő ereje áll. Leslie Mandoki személyesen is visszatér Budapestre, ahol 1975-ben a szabadság reményében hagyta el hazáját. Azok, akik nem tudnak személyesen ott lenni a budapesti koncerten, a világ bármely pontjáról bekapcsolódhatnak az élő közvetítésbe a Mandoki Soulmates YouTube-csatornáján.
Leslie Mandoki: „A zene nem ismer határokat, ez egy történelmi ünnep számomra. Amikor ötven évvel ezelőtt a szabadság reményében kénytelen voltam elhagyni a hazámat, csak a hitem és a zene adott erőt. Akkor még nem gondoltam, hogy visszatérhetek Budapestre, és a világ legnagyobb zenészeivel együtt ünnepelhetek. Roppant hálás vagyok mindenért és mindenkinek! Ez az este nemcsak az én személyes történetemről szól, hanem mindannyiunk közös ünnepe: a barátságról, a hitről, a szabadság iránti vágyakozásról és arról, hogy a zene összeköt bennünket, bárhol is éljünk a világban.”