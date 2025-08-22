Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

Leslie Mandoki

Képeken Leslie Mandoki felejthetetlen jubileumi koncertje

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Leslie Mandoki világsztárokkal kiegészült szupergroupja, a Mandoki Soulmates tegnap este Budapesten adott jubileumi koncertet, amelyen öt évtized zenei örökségét idézték fel – a rock, a jazz és a progresszív hangzás határokon átívelő erejével.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Leslie MandokimegakoncertBudapest

A Mandoki Soulmates jubileumi koncertjét tegnap este 19 órától közvetítették élőben a zenekar YouTube-csatornáján. Leslie Mandoki és világsztárokból álló formációja a Bem Klub hangulatát idézve vitte színpadra az elmúlt öt évtized legemlékezetesebb zenei pillanatait, a rock, a jazz és a progresszív zene ötvözetében. A koncert középpontjában a barátság, a hit és a zene határokon átívelő ereje állt, Mandoki pedig különleges visszatérésként Budapesten lépett fel, ahonnan 1975-ben a szabadság reményében indult el.

Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert
Fotó: Csudai Sándor / Csudai Sándor

A zene nem ismer határokat, ez egy történelmi ünnep számomra. Amikor ötven évvel ezelőtt a szabadság reményében kénytelen voltam elhagyni a hazámat, csak a hitem és a zene adott erőt. Akkor még nem gondoltam, hogy visszatérhetek Budapestre, és a világ legnagyobb zenészeivel együtt ünnepelhetek. Roppant hálás vagyok mindenért és mindenkinek! Ez az este nemcsak az én személyes történetemről szól, hanem mindannyiunk közös ünnepe: a barátságról, a hitről, a szabadság iránti vágyakozásról és arról, hogy a zene összeköt bennünket, bárhol is éljünk a világban.

- mondta Leslie Mandoki. 

Nézze meg a Mandoki Soulmates jubileumi megakoncertjéről készült képeket: 

Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert, Mandoki Soulmates, MandokiSoulmates, jubileumi megakoncert, koncert, Budai Vár, 2025.08.21.
Galéria: Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert
1/21
Mandoki Soulmates jubileumi megakoncert

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!