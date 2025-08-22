Képeken Leslie Mandoki felejthetetlen jubileumi koncertje

A zene nem ismer határokat, ez egy történelmi ünnep számomra. Amikor ötven évvel ezelőtt a szabadság reményében kénytelen voltam elhagyni a hazámat, csak a hitem és a zene adott erőt. Akkor még nem gondoltam, hogy visszatérhetek Budapestre, és a világ legnagyobb zenészeivel együtt ünnepelhetek. Roppant hálás vagyok mindenért és mindenkinek! Ez az este nemcsak az én személyes történetemről szól, hanem mindannyiunk közös ünnepe: a barátságról, a hitről, a szabadság iránti vágyakozásról és arról, hogy a zene összeköt bennünket, bárhol is éljünk a világban.