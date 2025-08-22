Képeken Leslie Mandoki felejthetetlen jubileumi koncertje

A Mandoki Soulmates jubileumi koncertjét tegnap este 19 órától közvetítették élőben a zenekar YouTube-csatornáján. Leslie Mandoki és világsztárokból álló formációja a Bem Klub hangulatát idézve vitte színpadra az elmúlt öt évtized legemlékezetesebb zenei pillanatait, a rock, a jazz és a progresszív zene ötvözetében. A koncert középpontjában a barátság, a hit és a zene határokon átívelő ereje állt, Mandoki pedig különleges visszatérésként Budapesten lépett fel, ahonnan 1975-ben a szabadság reményében indult el.
A zene nem ismer határokat, ez egy történelmi ünnep számomra. Amikor ötven évvel ezelőtt a szabadság reményében kénytelen voltam elhagyni a hazámat, csak a hitem és a zene adott erőt. Akkor még nem gondoltam, hogy visszatérhetek Budapestre, és a világ legnagyobb zenészeivel együtt ünnepelhetek. Roppant hálás vagyok mindenért és mindenkinek! Ez az este nemcsak az én személyes történetemről szól, hanem mindannyiunk közös ünnepe: a barátságról, a hitről, a szabadság iránti vágyakozásról és arról, hogy a zene összeköt bennünket, bárhol is éljünk a világban.
- mondta Leslie Mandoki.