Egy hónapra bezár a Keleti – mutatjuk, mi várható!

A lezárás augusztus 25-én lép életbe, amikor a MÁV megkezdi a Keleti pályaudvar vágányainak nagy volumenű felújítását. Az intézkedés egy hónapig tart – írja a MÁV.

Keleti pályaudvar - a lezárás augusztus 25-én kezdődik

Fotó: MTI/Róka László / MTI/Róka László

Lezárás idején a MÁV alternatív útvonalakat kínál

A Keleti pályaudvar felújítása miatt augusztus 25-től egy teljes hónapon át jelentősen átalakul a forgalom. A lezárás érinti a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vonalakat, valamint a nemzetközi járatokat is.

A MÁV közleménye szerint a Keleti pályaudvar bezárása szükséges, hogy az elmúlt évtized legnagyobb műszaki felújítását elvégezzék. A lezárás időtartama alatt a vonatok más budapesti állomásokon keresztül közlekednek, az utasok számára átszállási pontok biztosítják az eljutást.

A négy hétig tartó felújítás augusztus végén indul, és szeptember közepéig tart majd. Az utasok az interaktív térképekkel bővített tájékoztató aloldalon, valamint a MÁV online felületein – köztük a MÁV és MÁV+ applikációban, az EMMA rendszerben és a jegy.mav.hu oldalon – előre megtervezhetik az utazásaikat.

A lezárás idején a MÁV arra kéri az utasokat, hogy mindig tájékozódjanak a változásokról és az alternatív útvonalakról a hivatalos oldalukon.

További információkat talál a MÁV honlapján.