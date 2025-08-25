Országtortabotrány: reagált a szakma a Lidl reklámfogására

Hírlevél

Rendkívüli

Komoly szakmai és etikai vita robbant ki a cukrászszakmán belül, miután a német áruházlánc 1200 forintért kezdett árulni egy olyan süteményt, amely erősen emlékeztet az idei az év Cukormentes Tortájára. Egy tatabányai mestercukrász szerint a Lidl húzása inkorrekt.
Hétfőn futótűzként terjedt a magyar sajtóban, hogy a Lidl augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja az év Cukormentes Tortájának megválasztott „Álmodozó” hasonmását, s ezzel jócskán alávág a cég a szakértők által becsült 2000 forintos árnak.

országtorta, Lidl
Így néz ki az ország cukormentes tortája, amit a Lidl is árulni fog
Forrás: cukraszat.net

 

A történtek jelentős felháborodást váltott ki a cukrászszakma körében, mivel szerintük a kézműves torták minőségét, munkáját és alapanyagait nem lehet összehasonlítani egy nagyüzemi előállítású termékkel.

Rabóczky Erzsébet, aranykoszorús mestercukrász a Stop Cukrászdától kiemelte, hogy a kézzel készült torták magas minőségű, prémium alapanyagokat – például 60%-os csokoládét – tartalmaznak, és ilyen színvonalú süteményt képtelenség 1200 forintos áron előállítani.

„Ez nem korrekt a szakmabeli cukrászokkal szemben” – nyilatkozta Rabóczky Erzsébet a Kemma.hu-nak.

A Lidl egyelőre hallgat

A Magyar Cukrász Ipartestület szerint a Lidl lépése etikai kérdéseket vet fel, mivel eddig nem fordult elő, hogy egy kereskedelmi lánc a verseny győztes desszertjének hasonmását ilyen formában, olcsón árulja. Az ipartestület jelezte, hogy az ügyet továbbítják a versenyt szervező Egy Csepp Figyelem Alapítvány felé, és fontolóra veszik jogi lépések megtételét is. A Gazdasági Versenyhivatal bevonása is szóba került. A Lidl ugyanakkor még nem szólalt meg a nagy port kavart ügyben.

 

