Több örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Liptai Claudia ismét a figyelem középpontjába került, miután három örömhírt is megosztott a nyilvánossággal.
Elsőként bejelentette, hogy tíz év kihagyás után visszatér a filmvászonra: szerepet kapott a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm folytatásában.
Emellett a TV2 népszerű műsorában, a Sztárban Sztár All Stars új évadában is zsűrizik majd, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András társaságában.
Harmadik bejelentése a családi cukrászdához kapcsolódik: egy különleges kávé árusításával támogatják a kávéiparban dolgozó nőket világszerte.
