Több örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Liptai Claudia ismét a figyelem középpontjába került, miután három örömhírt is megosztott a nyilvánossággal.

Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars új évadában is zsűrizik majd

Fotó: TV2

Liptai Klaudia nem aprózta el

Elsőként bejelentette, hogy tíz év kihagyás után visszatér a filmvászonra: szerepet kapott a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm folytatásában.

Emellett a TV2 népszerű műsorában, a Sztárban Sztár All Stars új évadában is zsűrizik majd, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András társaságában.



Harmadik bejelentése a családi cukrászdához kapcsolódik: egy különleges kávé árusításával támogatják a kávéiparban dolgozó nőket világszerte.



