Rendkívüli

Brutális helyszíni fotók a szörnyű balesetről: több embert is kórházba kellett szállítani

Liptai Claudia

Több örömhírt jelentett be Liptai Claudia

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Liptai Claudia nem akármilyen hírekkel örvendeztette meg rajongóit! A közkedvelt műsorvezető, színésznő és vállalkozó három jelentős bejelentést tett, amelyek közül bármelyik önmagában is szenzáció lenne – így viszont valóban egy „csodálatos” újrakezdésről beszélhetünk Liptai esetében.
Liptai Claudia ismét a figyelem középpontjába került, miután három örömhírt is megosztott a nyilvánossággal.

Liptai Claudia, A Nagy Duett egyik műsorvezetője
Liptai Claudia a Sztárban Sztár All Stars új évadában is zsűrizik majd
Fotó: TV2

Liptai Klaudia nem aprózta el

Elsőként bejelentette, hogy tíz év kihagyás után visszatér a filmvászonra: szerepet kapott a Hogyan tudnék élni nélküled? című sikerfilm folytatásában. 

Emellett a TV2 népszerű műsorában, a Sztárban Sztár All Stars új évadában is zsűrizik majd, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András társaságában.


Harmadik bejelentése a családi cukrászdához kapcsolódik: egy különleges kávé árusításával támogatják a kávéiparban dolgozó nőket világszerte.
 

