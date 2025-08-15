Szaftos titkokat árult el, majd porig alázt volt barátnőjét L.L. Junior – videó

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata az utóbbi időszakban folyamatos hullámvölgyben volt. A pár viharos viszonyát az jellemzi, hogy időről időre szakítanak, majd újra egymásra találnak. Kapcsolatukat a nyilvánosság előtt is aktívan élik, elsősorban Instagram-sztorikban üzengetve egymásnak. A rajongók és a közösségi média követői így mindig nyomon követhetik a pár érzelmi hullámzását, ami gyakran nagy figyelmet kelt.

Timivel kapcsolatos érzéseit osztja meg L.L. Junior

Fotó: Instagram/Frey Tímea

L.L. Junior és a viharos kapcsolat őszinte bemutatása

A helyzet azonban most új fordulatot vett: L.L. Junior úgy döntött, zenében örökíti meg érzéseit, és írt egy dalt Frey Timiről. Az új szám, amelynek címe “FREY TIMI”, azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. A dalban Junior nyíltan énekli ki érzéseit és az elmúlt időszak tapasztalatait, miközben a párkapcsolatuk bonyolultságát is érzékelteti.

L.L. Junior legújabb dala nem csupán egy szerelmi történet, hanem őszinte vallomás is a viharos kapcsolatról. A rapper nyíltan beszél arról, hogy eleinte hűségesnek hitte barátnőjét, de az események másként alakultak.

AZT HITTEM HOGY HŰ LESZ MAJD A LÁNY DE HŰ A F@SZT ! Ő SZÍVTELEN

Az énekes nyíltan beszél kapcsolatuk hullámvölgyeiről. A dalszövegben felidézi, hogyan ismerkedett meg a lánnyal egy after partyban, és mennyire lenyűgözte Timi mosolya, ami azonnal hatással volt rá. Junior kifejti, hogy bár a kapcsolat eleinte különlegesnek tűnt, hamar féltékenység és bizonytalanság keveredett az érzelmekbe, amikor Timi más fiúk társaságában is időzött.