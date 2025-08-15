Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Dráma Schmuck Andor temetésén – Fodor Zsóka sírva rohant ki a szertartásról

LL Junior

Szaftos titkokat árult el, majd porig alázt volt barátnőjét L.L. Junior – videó

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
L.L. Junior az utóbbi időszakban folyamatos hullámvölgyet élt át Frey Timivel, kapcsolatukat gyakran szakítás és kibékülés jellemezte. L.L. Junior most zenében örökítette meg érzéseit, új dala, a „FREY TIMI” nyílt vallomás a viharos viszonyról. A rapper a dalszövegben felidézi a kezdeti vonzalmat, de azt is, hogy eleinte hűségesnek hitte barátnőjét, ám csalódnia kellett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
LL Juniorzeneszakítás

L.L. Junior és Frey Timi kapcsolata az utóbbi időszakban folyamatos hullámvölgyben volt. A pár viharos viszonyát az jellemzi, hogy időről időre szakítanak, majd újra egymásra találnak. Kapcsolatukat a nyilvánosság előtt is aktívan élik, elsősorban Instagram-sztorikban üzengetve egymásnak. A rajongók és a közösségi média követői így mindig nyomon követhetik a pár érzelmi hullámzását, ami gyakran nagy figyelmet kelt.

L.L. Junior
Timivel kapcsolatos érzéseit osztja meg L.L. Junior
Fotó: Instagram/Frey Tímea 

L.L. Junior és a viharos kapcsolat őszinte bemutatása

A helyzet azonban most új fordulatot vett: L.L. Junior úgy döntött, zenében örökíti meg érzéseit, és írt egy dalt Frey Timiről. Az új szám, amelynek címe “FREY TIMI”, azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. A dalban Junior nyíltan énekli ki érzéseit és az elmúlt időszak tapasztalatait, miközben a párkapcsolatuk bonyolultságát is érzékelteti.

L.L. Junior legújabb dala nem csupán egy szerelmi történet, hanem őszinte vallomás is a viharos kapcsolatról. A rapper nyíltan beszél arról, hogy eleinte hűségesnek hitte barátnőjét, de az események másként alakultak.

AZT HITTEM HOGY HŰ LESZ MAJD A LÁNY 

DE HŰ A F@SZT ! Ő SZÍVTELEN 

Az énekes nyíltan beszél kapcsolatuk hullámvölgyeiről. A dalszövegben felidézi, hogyan ismerkedett meg a lánnyal egy after partyban, és mennyire lenyűgözte Timi mosolya, ami azonnal hatással volt rá. Junior kifejti, hogy bár a kapcsolat eleinte különlegesnek tűnt, hamar féltékenység és bizonytalanság keveredett az érzelmekbe, amikor Timi más fiúk társaságában is időzött.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!