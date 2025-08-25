Tudta? 37 éve született meg az első magyar lombikbébi

A sikerhez vezető út 1986-ban indult, amikor a pécsi orvoscsapat elindította a mesterséges megtermékenyítési programot. Az állatkísérletek során több mint ezer egérnél végeztek megtermékenyítést, így biztosították az emberi lombikbébi program biztonságát – írja a BAMA.

Az első lombikbébi 3850 grammal jött világra

Pécsett született az első lombikbébi

Az áttörés nemcsak Pécs, hanem az egész ország számára jelentőséggel bírt. A klinika azóta is központi szerepet játszik a meddőségi kezelésekben. 1988 és 1997 között évente átlagosan 18–22 gyermek született a programnak köszönhetően. 1997 és 2002 között ez a szám évi 60–65-re emelkedett. 2002-től kezdve már 100–130 gyermek jön világra évente a pécsi program segítségével. A történet bizonyítja, hogy a kitartó kutatás és fejlesztés valódi életeket változtat meg.

A világ első lombikbébije

Több mint 8 millióra nőtt a mesterséges megtermékenyítéssel született gyerekek száma 2018-ra 1978 júliusa óta, amikor világra jött Louise Brown, az első lombikbébi – ismertette az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság (ESHRE) Barcelonában.