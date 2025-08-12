Szeptembertől változások jönnek a lottózókban

Szeptember 1-jétől már nemcsak vasárnaponként, hanem csütörtökönként is sorsolni fogják a hatoslottót. Nem ez az egyetlen, ami megváltozik a Szerencsejáték Zrt.-nél – írja a teol.

Változások jönnek a lottózókban szeptembertől.

Fotó: BAMA/MW illusztráció

A lottózóknak nagyobb esélyük lesz a nyerésre

A heti két sorsolással a Szerencsejáték Zrt. élvezetesebbé és mozgalmasabbá akarja tenni a játékot. Ezáltal még nagyobb lesz az esély a nyerésre. A játékos a szelvény vásárlásakor maga döntheti el, melyik napot választja. Ha úgy akarja, lehetősége van mindkét nap isl játszani.

Az első csütörtöki játék szeptember 4-én 20:45-kor zajlik majd.

De lesznek egyéb változások is: augusztus 3-tól már nem lehet öthetes szelvényt feladni, csupán az adott hét sorsolására lehet majd játszani. A játékosok döntésük szerint 1, 2, 5 és 10 alkalommal is megjátszhatják számaikat. Ez azoknak jó lehetőség, akik minden héten ugyanazokkal a számokkal játszanak. Van azonban, ami nem változik: a szelvények ára továbbra is 400 forint lesz. Az Origo már korábban is közölt cikket a témában, miszerint szeptembertől heti kétszer is nyerhet a Hatoslottón.