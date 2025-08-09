Amit mindig tudni akartál az M1-es autópályáról, de sosem merted megkérdezni

A „Mi a pálya?!” című sorozat első része az M1-es autópálya munkálatait mutatja be, a bővítés okaitól a feltárás és a műszaki megoldások részleteiig – írja a Kisalföld.

Kerékpáros verseny az M1-es autópálya szakaszán Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Dokumentum sorozat az M1-es autópálya életéről?

Az MKIF új dokumentum-sorozata az M1-es autópálya bővítését állítja középpontba. Az első epizód nemcsak a munkálatokat, hanem a mögöttük húzódó szakmai és környezetvédelmi szempontokat is bemutatja. A sorozat célja, hogy a közönség teljes képet kapjon egy ilyen volumenű fejlesztésről.

A felvételek során szó esik a régészeti feltárás jelentőségéről, a védett növények áttelepítéséről, valamint a műszaki megoldások szerepéről a bővítés sikerében.

Az MKIF közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a sorozat választ ad olyan kérdésekre, mint:

Volt itt korábban feltárás?”, Mennyi mart aszfalt kerül vissza az útba? vagy Milyen forgalmi rend várható a bővítés idején?

Az M1-es autópálya fejlesztése során minden részlet számít: a dokumentum-sorozat betekintést enged a munkafolyamatokba, és eloszlatja a tévhiteket a nagyszabású útépítésekről.