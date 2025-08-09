Hírlevél

M1-es autópálya

Amit mindig tudni akartál az M1-es autópályáról, de sosem merted megkérdezni

Az ország egyik legforgalmasabb útja új történetet kap a képernyőn. Az M1-es autópálya fejlesztését és kulisszatitkait most dokumentum sorozatban ismerheti meg a közönség. A munkálatok mögött bővítés, feltárás és környezetvédelmi feladatok húzódnak.
M1-es autópálya

A „Mi a pálya?!” című sorozat első része az M1-es autópálya munkálatait mutatja be, a bővítés okaitól a feltárás és a műszaki megoldások részleteiig – írja a Kisalföld.

Herceghalom, 2025. május 18.A drónnal készült felvételen a versenyzők a 46. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny ötödik, 170 kilométeres Etyek - Esztergom szakaszán, Herceghalom és Zsámbék között az M1-es autópálya felüljárójánál 2025. május 18-án.MTI/Máthé Zoltán
Kerékpáros verseny az M1-es autópálya szakaszán Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Dokumentum sorozat az M1-es autópálya életéről?

Az MKIF új dokumentum-sorozata az M1-es autópálya bővítését állítja középpontba. Az első epizód nemcsak a munkálatokat, hanem a mögöttük húzódó szakmai és környezetvédelmi szempontokat is bemutatja. A sorozat célja, hogy a közönség teljes képet kapjon egy ilyen volumenű fejlesztésről.

A felvételek során szó esik a régészeti feltárás jelentőségéről, a védett növények áttelepítéséről, valamint a műszaki megoldások szerepéről a bővítés sikerében.

Az MKIF közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a sorozat választ ad olyan kérdésekre, mint: 

Volt itt korábban feltárás?”, Mennyi mart aszfalt kerül vissza az útba? vagy Milyen forgalmi rend várható a bővítés idején?

Az M1-es autópálya fejlesztése során minden részlet számít: a dokumentum-sorozat betekintést enged a munkafolyamatokba, és eloszlatja a tévhiteket a nagyszabású útépítésekről.

 

 

