Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

A vasárnapot sem úsztuk meg baleset nélkül az M1-esen

M3-as autópálya

Autósok, figyelem! Torlódás az M3-ason, érdemes kerülőutat választani

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap reggel forgalmi fennakadás alakult ki az autópályán. Az M3-as érintett szakaszán torlódásra és korlátozásokra kell számítani. A közlekedőknek érdemes fokozott óvatossággal közlekedniük, mivel a helyszínen rendőrök és tűzoltók dolgoznak a mentésen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
M3-as autópályabalesettorlódás

Az M3-as autópályán vasárnap délelőtt történt baleset, amely miatt jelentős fennakadások alakultak ki a forgalomban. A Nyíregyháza felé vezető oldalon, Kerekharaszt közelében a rendőrség és a tűzoltók végzik a beavatkozást, miközben a mentőszolgálat helikopterrel érkezett a helyszínre. A Katasztrófavédelem információi szerint a közlekedőknek torlódásra és forgalomkorlátozásra kell számítani.

rendőrautó, sziréna M3-as
Figyelemmel közlekedjenek az M3-as autópályán a baleset miatt!
Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

M3-as baleset: torlódás és korlátozás Kerekharasztnál

A helyszíni információk szerint a baleset a 49. kilométernél történt, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött össze. Az ütközés következtében a pálya több sávját lezárták, és a forgalmat rendőrök irányítják. A műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik, akik jelenleg is dolgoznak a sérült járművek eltávolításán.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!