Autósok, figyelem! Torlódás az M3-ason, érdemes kerülőutat választani

Az M3-as autópályán vasárnap délelőtt történt baleset, amely miatt jelentős fennakadások alakultak ki a forgalomban. A Nyíregyháza felé vezető oldalon, Kerekharaszt közelében a rendőrség és a tűzoltók végzik a beavatkozást, miközben a mentőszolgálat helikopterrel érkezett a helyszínre. A Katasztrófavédelem információi szerint a közlekedőknek torlódásra és forgalomkorlátozásra kell számítani.

Figyelemmel közlekedjenek az M3-as autópályán a baleset miatt!

Fotó: Pixabay.com/Pexels.com

M3-as baleset: torlódás és korlátozás Kerekharasztnál

A helyszíni információk szerint a baleset a 49. kilométernél történt, ahol egy személyautó és egy kamion ütközött össze. Az ütközés következtében a pálya több sávját lezárták, és a forgalmat rendőrök irányítják. A műszaki mentést az aszódi hivatásos tűzoltók végzik, akik jelenleg is dolgoznak a sérült járművek eltávolításán.