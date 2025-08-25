Magas a vérnyomása? Ezt mindenképp tudnia kell!

A magas vérnyomás nem csupán gyógyszerrel, hanem megfelelő étrenddel is kezelhető. A diéta alapja a zöldség, a gyümölcs és a sóbevitel csökkentése.

Az alkohol csökkentése és a korai gyógyszeres kezelés segít a magas vérnyomás kezelésében

Fotó: Kardioközpont-Prima Medica

Mit együnk a magas vérnyomás csökkentése érdekében?

A helyes táplálkozás kulcsszerepet játszik abban, hogy a magas vérnyomás megelőzhető vagy kezelhető legyen. A kiegyensúlyozott diéta teljes kiőrlésű gabonákra, zöldségekre, gyümölcsökre, hüvelyesekre, sovány tejtermékekre és halra épül, miközben csökkenteni kell a vörös hús és a cukros ételek fogyasztását.

A napi legalább 500 gramm zöldség és gyümölcs kiemelten fontos. Kálium- és rosttartalmuk segít a szív védelmében, a nitrátban gazdag cékla pedig nitrogén-monoxiddá alakulva tágítja az ereket, gátolja az érelmeszesedést.

A sófogyasztás mérséklése szintén elengedhetetlen. A készételek, felvágottak és konzervek gyakran rejtett sóforrások, ezért célszerű inkább fűszernövényekkel ízesíteni. A fokhagyma például nemcsak ízt ad, hanem alicin tartalma révén bizonyítottan csökkenti a vérnyomást.

Öt étel különösen kiemelkedik a magas vérnyomás csökkentésében:

Cékla – nitrátokkal tágítja az ereket, fokozza az állóképességet.

– nitrátokkal tágítja az ereket, fokozza az állóképességet. Kakaó – mérsékli a vérnyomást és az LDL-koleszterint.

– mérsékli a vérnyomást és az LDL-koleszterint. Fokhagyma – természetes értágító hatással bír.

– természetes értágító hatással bír. Alma – kvercetinben gazdag antioxidáns, védi a szívet.

– kvercetinben gazdag antioxidáns, védi a szívet. Hüvelyesek – kevés zsírral, sok fehérjével segítik a diétát.

A megfelelő étrend, a sóbevitel mérséklése és a tudatos táplálkozás hosszú távon segíti a magas vérnyomás csökkentését, és hozzájárul az egészség és az életminőség javításához.

Az eredeti cikk a zivim.hr oldalán jelent meg.