Magas a vérnyomása? Ezt mindenképp tudnia kell!

A magas vérnyomás nem csupán gyógyszerrel, hanem megfelelő étrenddel is kezelhető. A diéta alapja a zöldség, a gyümölcs és a sóbevitel csökkentése.
A helyes táplálkozás kulcsszerepet játszik abban, hogy a magas vérnyomás megelőzhető vagy kezelhető legyen. A kiegyensúlyozott diéta teljes kiőrlésű gabonákra, zöldségekre, gyümölcsökre, hüvelyesekre, sovány tejtermékekre és halra épül, miközben csökkenteni kell a vörös hús és a cukros ételek fogyasztását.
A napi legalább 500 gramm zöldség és gyümölcs kiemelten fontos. Kálium- és rosttartalmuk segít a szív védelmében, a nitrátban gazdag cékla pedig nitrogén-monoxiddá alakulva tágítja az ereket, gátolja az érelmeszesedést.
A sófogyasztás mérséklése szintén elengedhetetlen. A készételek, felvágottak és konzervek gyakran rejtett sóforrások, ezért célszerű inkább fűszernövényekkel ízesíteni. A fokhagyma például nemcsak ízt ad, hanem alicin tartalma révén bizonyítottan csökkenti a vérnyomást.
A megfelelő étrend, a sóbevitel mérséklése és a tudatos táplálkozás hosszú távon segíti a magas vérnyomás csökkentését, és hozzájárul az egészség és az életminőség javításához.
Az eredeti cikk a zivim.hr oldalán jelent meg.