Valóra válik a magyar álom az Otthon Start Programmal

Az Otthon Start Program Európában is egyedülálló lehetőséget kínál: államilag támogatott, fix 3 százalékos lakáshitellel már egészen fiatalon be lehet lépni a lakástulajdonosok közösségébe. A 25 éves futamidejű, árfolyamkockázattól mentes kölcsön kiszámítható biztonságot ad – a törlesztőrészlet a futamidő végéig változatlan marad, és sok esetben alacsonyabb, mint a lakbér.

Ez nemcsak azt jelenti, hogy olcsóbban juthatunk lakáshoz, hanem azt is, hogy nagyobb, jobb otthonra is van esélyünk. A piaci hitelekhez képest havonta akár több tízezer forint is megspórolható, ami hosszú távon óriási könnyebbség a családoknak.”



Orbán Balázs emlékeztetett: már az első Orbán (Viktor vezette) kormány idején is létezett otthonteremtési rendszer, amelyet a baloldali kormány azonnal megszüntetett, a magyar embereket pedig a devizahitelek árfolyamkockázatába sodorta. Ennek súlyos következményeit mindannyian ismerjük.

Az Otthon Start Program ezzel szemben biztonságos, tervezhető és egyenes út a tulajdonhoz. Mert hisszük, hogy minden nemzet gerincét a tulajdonosok közössége adja, és a saját otthon az, ami valódi szabadságot jelent.

