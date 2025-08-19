Vasútlegendák: Bivaly a síneken – fotókon a legendás 424-es mozdony

A magyar gőzmozdony legismertebb típusa a 424-es, amely a magyar vasút történetének meghatározó fejezete lett. Nemcsak teljesítményével, hanem legendás hírnevével is kiemelkedett.
A magyar közlekedés történetében több ikonikus jármű született, köztük az Ikarus 55, a Dutra traktor és a 424-es mozdony. Az első példány 1924-ben, az utolsó 1958-ban készült el, összesen 514 darabot gyártottak.
A MÁV már az első világháború idején felismerte az igényt egy új típusra, amely a 324-es és a 601-es sorozat közé illeszkedhet. A tervek 1917-ben elkészültek, és ekkor kapta a mozdony a 424-es jelölést. Az első magyar gőzmozdonyt 1924 áprilisában a MÁVAG készítette el. Négy kapcsolt kerékpárja, 12,36–14,42 tonna közötti tengelyterhelése miatt egyaránt alkalmas volt tehervonatok és nehéz személyvonatok vontatására.
A gazdasági világválság idején visszaesett a gyártás, majd a győri program keretében 1944-ig 218 példány született, döntően 424-es mozdonyok. A mozdonyvezetők körében hamar a „magyar bivaly” néven vált ismertté. A vele való szolgálat sokak szerint a pálya csúcsát jelentette. A háború után kilencvenöt darabot adtak jóvátételként a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia számára, köztük az első gépet is, amely ma a Vasúttörténeti Parkban látható az utolsó, 1958-ban gyártott példány mellett.
A 424-es legendás magyar mozdony három változatban is készült, ami ritkaságnak számított. Bár az 1960-as évekre a dízel és villamos vontatás lett a jövő, a magyar gőzmozdony még a hetvenes években is visszatért, amikor az új típusok meghibásodtak. Az utolsó darabokat 1983-ban selejtezték, és a bontásról szomorú képek és beszámolók maradtak fenn – olvasható a MÁV-csoport Magazin oldalán.