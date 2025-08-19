Vasútlegendák: Bivaly a síneken – fotókon a legendás 424-es mozdony

A magyar gőzmozdony legismertebb típusa a 424-es, amely a magyar vasút történetének meghatározó fejezete lett. Nemcsak teljesítményével, hanem legendás hírnevével is kiemelkedett.

A legendás 424-es magyar gőzmozdony

Fotó: Máthé Zoltán / MTI/Máthé Zoltán

A magyar közlekedés történetében több ikonikus jármű született, köztük az Ikarus 55, a Dutra traktor és a 424-es mozdony. Az első példány 1924-ben, az utolsó 1958-ban készült el, összesen 514 darabot gyártottak.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI/Máthé Zoltán

A MÁV már az első világháború idején felismerte az igényt egy új típusra, amely a 324-es és a 601-es sorozat közé illeszkedhet. A tervek 1917-ben elkészültek, és ekkor kapta a mozdony a 424-es jelölést. Az első magyar gőzmozdonyt 1924 áprilisában a MÁVAG készítette el. Négy kapcsolt kerékpárja, 12,36–14,42 tonna közötti tengelyterhelése miatt egyaránt alkalmas volt tehervonatok és nehéz személyvonatok vontatására.

Fotó: Róka László / MTI/Máthé Zoltán

A gazdasági világválság idején visszaesett a gyártás, majd a győri program keretében 1944-ig 218 példány született, döntően 424-es mozdonyok. A mozdonyvezetők körében hamar a „magyar bivaly” néven vált ismertté. A vele való szolgálat sokak szerint a pálya csúcsát jelentette. A háború után kilencvenöt darabot adtak jóvátételként a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia számára, köztük az első gépet is, amely ma a Vasúttörténeti Parkban látható az utolsó, 1958-ban gyártott példány mellett.