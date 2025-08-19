Hírlevél

gőzmozdony

Vasútlegendák: Bivaly a síneken – fotókon a legendás 424-es mozdony

A mozdonyvezetők szívét rabul ejtette egy erőteljes gép, amelynek neve máig tiszteletet parancsol. A magyar gőzmozdony 424-es sorozata a vasút legendájává vált. Évtizedeken át szolgálta a közlekedést, és generációknak adott emlékezetes élményeket.
A magyar gőzmozdony legismertebb típusa a 424-es, amely a magyar vasút történetének meghatározó fejezete lett. Nemcsak teljesítményével, hanem legendás hírnevével is kiemelkedett.

magyar gőzmozdony, Sümeg, 2024. július 7.Egy 424-es gőzmozdony vontatta személyvonat halad a MÁV balatoni retró hétvégéjén Sümeg és Sümegi bazaltbánya között Sümegnél 2024. július 6-án.MTI/Máthé Zoltán
A legendás 424-es magyar gőzmozdony
Fotó: Máthé Zoltán / MTI/Máthé Zoltán

A 424-es bivaly, a magyar gőzmozdony

A magyar közlekedés történetében több ikonikus jármű született, köztük az Ikarus 55, a Dutra traktor és a 424-es mozdony. Az első példány 1924-ben, az utolsó 1958-ban készült el, összesen 514 darabot gyártottak.

Sümeg, 2024. július 7. A drónnal készített felvételen egy 424-es gőzmozdony vontatta személyvonat halad a MÁV balatoni retró hétvégéjén Sümeg és Sümegi bazaltbánya között, Sümeg közelében 2024. július 6-án. MTI/Máthé Zoltán
A legendás 424-es gőzmozdony
Fotó: Máthé Zoltán / MTI/Máthé Zoltán

A MÁV már az első világháború idején felismerte az igényt egy új típusra, amely a 324-es és a 601-es sorozat közé illeszkedhet. A tervek 1917-ben elkészültek, és ekkor kapta a mozdony a 424-es jelölést. Az első magyar gőzmozdonyt 1924 áprilisában a MÁVAG készítette el. Négy kapcsolt kerékpárja, 12,36–14,42 tonna közötti tengelyterhelése miatt egyaránt alkalmas volt tehervonatok és nehéz személyvonatok vontatására.

Budapest, 2022. augusztus 4. A MÁV 424 sorozat a legendás gőzmozdonytípus egyik példánya a Volt egyszer egy Északi … a történet folytatódik című kiállításon a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új helyszínén, a MÁV korábbi Északi Járműjavítójának dízelmozdony-javító csarnokában. A kiállítás az itt karbantartott mozdonyokkal, vasúti járművek modelljeivel és fotókkal, plakátokkal meséli el az ország egykor legnagyobb vasúti műhelyének történetét. Az egykori Északi Járműjavító helyén - amelynek csarnokát már használják - a tervek szerint néhány éven belül nyílhat meg teljes egészében a Közlekedési Múzeum. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó szerzője/jogutódja közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A legendás 424-es gőzmozdony
Fotó: Róka László / MTI/Máthé Zoltán

A gazdasági világválság idején visszaesett a gyártás, majd a győri program keretében 1944-ig 218 példány született, döntően 424-es mozdonyok. A mozdonyvezetők körében hamar a „magyar bivaly” néven vált ismertté. A vele való szolgálat sokak szerint a pálya csúcsát jelentette. A háború után kilencvenöt darabot adtak jóvátételként a Szovjetunió, Csehszlovákia és Jugoszlávia számára, köztük az első gépet is, amely ma a Vasúttörténeti Parkban látható az utolsó, 1958-ban gyártott példány mellett.

A legendás 424-es gőzmozdony

A 424-es legendás magyar mozdony három változatban is készült, ami ritkaságnak számított. Bár az 1960-as évekre a dízel és villamos vontatás lett a jövő, a magyar gőzmozdony még a hetvenes években is visszatért, amikor az új típusok meghibásodtak. Az utolsó darabokat 1983-ban selejtezték, és a bontásról szomorú képek és beszámolók maradtak fenn – olvasható a MÁV-csoport Magazin oldalán.

 

 

