Végre megérkezett a nemzet katasztrófaturistája is!

Székesfehérvár, megyei kórház, és a nemzet katasztrófaturistája, Magyar Péter is megérkezett végre!

Magyar Péter a nemzet katasztrófaturistája

Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Hogyhogy csak most? A nagy quadozás meg szalmabálán hempergés kicsit elvonta a figyelmedet?

Amíg te csapatósat játszol szerte az országban, addig komoly szakemberek dolgoznak nap mint nap egy óriási rendszer üzemben tartásán

– hívta fel a figyelmet Takács Péter egészségügyi államtitkár Magyar Péter legújabb botrányos kijelentéseire.

Mint ismeretes, Magyar Péter a székesfehérvári kórház ellen lázított azzal, hogy nincs ivóvíz a szülészeten, de szokásához híven az okokat nem keresve, a helyzetet nem felmérve, állítólagos helyszíni véleményekre hivatkozva próbálja hibáztatni a kórházat és a magyar egészségügyet egy olyan probléma miatt, ami bárhol előfordulhat, mint ahogy ezt Takács Péter korrekt módon ismerteti:

„A szakhatóság rendszeresen végez méréseket a közforgalmú intézmények vízvételi pontjain - nemcsak a kórházakban, más közintézményekben, de például közkutakon is. Ez a lakosság biztonságát szolgálja és

ahol hibát találnak, ott korlátozzák a vízhasználatot a hiba elhárításáig.

Tehát ellentétben azzal, amit te rendszeresen hazudsz, egy felelős kormány (ezek mi vagyunk) nem eltussolja ezeket az ügyeket, hanem az emberek biztonsága érdekében jár el.

Egy ilyen ellenőrzés során mutattak ki kórokozót a fehérvári megyei kórház egyik épületében.

A szakemberek szerint valamelyik szűrőbetétben keletkezhetett vízkőlerakódás, amelyen ún. biofilm-réteg tud kialakulni, amiben a baktériumok felszaporodhatnak.

Bár nyilván korszakos jelentőségű mikrobiológus és fizikus is vagy és te 1 órán belül fel tudnál számolni egy ilyen helyzetet, a nálad gyengébb képességű, de egész életükben ezzel foglalkozó szakembereknek sajnos több idő szükséges hozzá. Rájuk ugyanis vonatkoznak a fizika törvényei - veled ellentétben. Miután a szennyezett szakaszon az érintett elemeket cserélték, a vezetéket többször át kell mosni.

A hatóság pedig minden átmosás után tenyésztést végez. Mindezt addig csinálják, amíg a kórokozók el nem tűnnek a hálózatból, és a betegek teljes biztonságban nem lesznek”

– áll Takács Péter szakszerű magyarázatában, majd az államtitkár hozzáteszi: