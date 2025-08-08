Magyar Péter ismét csúnyán felsült: alig voltak kíváncsiak rá

Izsákon sem voltak kíváncsiak Magyar Péterre – derül ki Bohár Dániel Facebook-bejegyzéséből.

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője szerint a Tisza bázisának jelentős része számára zavarba ejtő lehet az, hogy – ellentétben a közösségi médián keresztül sulykolt hurráoptimista visszajelzésekkel –

Magyar Péterre valójában csak nagyon kevesen kíváncsiak, sehol nem várják ugyanis ujjongó tömegek.

A szakértő szerint a digitális térben felépített „sikerlátszat” és a valóság közötti „disszonancia” Magyar Péter legutóbbi erdélyi szereplése után már látványos.

Szembesülni lehet Magyar Péter buborékjával

Akik a politikai „messiást” látták eddig Magyar Péterben, azok számára ez a helyzet különösen kellemetlen. Lajkó Fanni úgy fogalmazott:

ők most szembesülnek azzal, hogy a párt hatóköre korlátozott, és nem képes megszólítani más közösségeket a saját buborékján kívül.

Mint az ismeretes, Magyar Pétert Erdélyben látványos érdektelenség fogadta, a tiszás eseményekre nagyon kevesen, tucatnyian voltak kíváncsiak. Az elemző szerint ez azt igazolja, hogy Magyar pártjának „nincs valódi társadalmi beágyazottsága a határon túli magyar közösségek körében”.

Érdemes felidézni azt, amikor Magyar Péter román földnek nevezte Nagyváradot, vagy román emberként hivatkozott Markó Bélára.

Borítókép: Magyar Péter rendezvénye (Fotó: Facebook)