Összenő, ami összetartozik – Pojáca csúcstalálkozó Hódmezővásárhelyen

Az összbaloldal Márki-Zay Pétert indította miniszterelnök-jelöltként a legutóbbi 2022-es országgyűlési választáson, egyébként hasonló mesével, mint most Magyar Pétert: „a kiábrándult fideszes családapaként”, valóságos „Messiásként” vezették be a köztudatba, aztán lépésről lépésre nála is lehullt a lepel, hogy valójában hogy gondolkodik a magyar emberekről, neki is Brüsszel és a guruló dollárok segítik kampányát.

Magyar Péter találkozott az összbaloldal miniszterelnök-jelöltjével

Márki-Zay kezdeti népszerűsége a semmibe lett, mert vállalhatatlan, arrogáns és botrányos kijelentései egyértelművé tették, hogy Isten ments, hogy hatalmat kapjon.

Legemlékezetesebb botrányai, kijelentései:

- Magát többször Messiásnak nevezte.

- Rendszeresen sértegette, gyalázta a Fidesz szavazókat (csakúgy, mint a Tisza): „Pincében tartott, trágyával etetett gombáknak” , „ostoba”, „tudatlan”, „fogyatékos” embereknek, „vidékiek agymosottaknak” , „abberáltnak”, nevezte őket.

- Az idősek halálában reménykedett a hatalomra jutáshoz (csak úgy, mint a Tisza) – „COVID is kiirtotta az idősebb magyarokat, akik nagyobb eséllyel szavaznak a Fideszre.”

Jó iránynak nevezte, hogy „pusztulnak az idősek".

- Azzal dicsekedett, hogy támogatói között vannak fasiszták és kommunisták.

- Meg akarta szüntetni a minimálbért.

- Indiába küldte az embereket szemműtétre.

