Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális olvasói videó: oldalára borulva fekszik az M7-es autópályán egy kisteherautó

Márky-Zay Péter

Összenő, ami összetartozik – Pojáca csúcstalálkozó Hódmezővásárhelyen

38 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A botrányos kijelentéseiben megbukott Márki-Zay Péter, a baloldali összefogás legutóbbi közös miniszterelnök-jelöltje már hónapok óta kampányol Magyar Péternek. Azonban csütörtökön személyesen is elment csápolni Magyar Péter hódmezővásárhelyi rendezvényére. Összenő, ami összetartozik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Márky-Zay PéterTisza PártMagyar PéterHódmezővásárhely

Az összbaloldal Márki-Zay Pétert indította miniszterelnök-jelöltként a legutóbbi 2022-es országgyűlési választáson, egyébként hasonló mesével, mint most Magyar Pétert: „a kiábrándult fideszes családapaként”, valóságos „Messiásként” vezették be a köztudatba, aztán lépésről lépésre nála is lehullt a lepel, hogy valójában hogy gondolkodik a magyar emberekről, neki is Brüsszel és a guruló dollárok segítik kampányát.

Magyar Péter
Magyar Péter találkozott az összbaloldal miniszterelnök-jelöltjével 

Márki-Zay kezdeti népszerűsége a semmibe lett, mert vállalhatatlan, arrogáns és botrányos kijelentései egyértelművé tették, hogy Isten ments, hogy hatalmat kapjon.

Legemlékezetesebb botrányai, kijelentései:

-         Magát többször Messiásnak nevezte.

-         Rendszeresen sértegette, gyalázta a Fidesz szavazókat (csakúgy, mint a Tisza):  Pincében tartott, trágyával etetett gombáknak” , „ostoba”, „tudatlan”, „fogyatékos” embereknek, „vidékiek agymosottaknak” , „abberáltnak”, nevezte őket.

-         Az idősek halálában reménykedett a hatalomra jutáshoz (csak úgy, mint a Tisza) – „COVID is kiirtotta az idősebb magyarokat, akik nagyobb eséllyel szavaznak a Fideszre.”

Jó iránynak nevezte, hogy „pusztulnak az idősek".

-         Azzal dicsekedett, hogy támogatói között vannak fasiszták és kommunisták.

-         Meg akarta szüntetni a minimálbért.

-         Indiába küldte az embereket szemműtétre.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!