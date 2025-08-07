Magyar Péter dühöngve, hazugságokkal támadja az Otthon Start programot

Élesen kritizálta Magyar Péter a szeptembertől induló kormányzati Otthon start hitelprogramot; a Tisza Párt elnöke azt állította, emiatt két hét alatt mindenütt az országban húsz százalékkal emelkedtek az ingatlanárak – szúrta ki a Magyar Nemzet.
„Most is bevezetnek egy programot, aminek az az eredménye, hogy két hét alatt húsz százalékkal nőnek az ingatlanárak, nemcsak Budapesten, mindenhol. Elvileg segíteni szeretnének. Több olyan fiatallal beszéltem, aki már összegyűjtötte a pénz felét egy lakásra, és a szülei kölcsönével most akart volna lakást venni. És amikor mentek volna aláírni a szerződést, akkor közölte az eladó, hogy nem, már húsz százalékkal drágább, mert ennyit mentek fel az árak. Ez milyen segítség a fiataloknak?” – mondta a Tisza Párt elnöke a napokban Mezőhegyesen.
Magyar Péter állítását azonban a szakértő cáfolja. Az Otthon Start programmal kapcsolatban a portálnak Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője azt mondta: jelentős áremelkedés nem várható a kedvező kamatozású hitel miatt. Hozzátette, miután az elmúlt tíz évben három és félszeresére drágultak a lakások (amit a magyar társadalom jelentős része, akik saját tulajdonú ingatlannal rendelkeznek, örömmel fogadott), a fiatalok patthelyzetbe kerültek.
Mint ismertette, ha valaki egy 40 milliós lakást piaci hitellel szeretett volna megvásárolni, akkor 20 százalékos önerővel kellett számolnia, ennyi pénz a legtöbb fiatal zsebében nem volt ott, a hiteltörlesztőről pedig már nem is beszélve, ami több mint 250 ezer forintnyi összeget jelentett. Az Otthon start program emiatt lett ilyen hamar, már a tényleges elindulása előtt népszerű a fiatalok körében.
Kollár Kinga megszólalása óta nyilvánvaló, hogy ami jó az országnak, az rossz a Tiszának. Ez a program jó, ezért támadják – mondta a Harcosok órájának csütörtöki adásában Panyi Miklós az Otthon start programról. Az államtitkár kifejtette, ez a program nem a gazdagoknak, hanem az ingatlantulajdonnal nem rendelkező fiataloknak szól. Panyi Miklós szerint veszélyesnek nevezte, hogy Magyar Péterék ingatlanár-emelkedéssel riogatnak.
Mint korábban beszámoltunk róla: a csütörtöki kormányzati bejelentés után ugrásszerűen nőtt az érdeklődés az Otthon Start Program iránt, főként azoknál, akik saját ház építésén gondolkodnak. Körmöczi Csaba, a Terra-Ép Magyarország kereskedelmi igazgatója szerint például Szegeden 150 millió forintból már kényelmes, korszerű családi otthon valósítható meg.
A szakember szerint egy jó háromszobás ház 120 millió forintból felépíthető, a fennmaradó 30 millió pedig a telekvásárlásra is elegendő lehet.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar vásárlók még mindig a téglaépítésű házakat tartják a legmegbízhatóbbnak, bár a könnyűszerkezetes megoldások is egyre népszerűbbek.
Körmöczi Csaba elmondta, hogy a lakáshitel-lehetőségek bővülésével többen is olyan ingatlan építését kezdik tervezni, amely hosszú távon is fenntartható. Az új építési szabályok előírják
a megújuló energiaforrások alkalmazását, így például hőszivattyút vagy napelemet kell beépíteni az új házakba.
Bár a tégla- és könnyűszerkezetes házak árai hasonlóak, a kivitelezési sebesség és az egyedi igények miatt sokan mérlegelik a lehetőségeket. A Otthon Start tehát nemcsak a pénzügyi segítséget kínálja, hanem új szemléletet is hozhat az otthonépítők körében.
Borítókép: Magyar Péter (fotó: Hatlaczki Balázs/MW)