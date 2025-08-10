Újabb nőügy Magyar Péter körül

Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki, amelynek középpontjában Zelenszkij pártja és a Soros György nevéhez kötődő CEU áll, de feltűnik egy ÁVH-s főtiszt unokája is – írja feltáró elemzésében az Ellenpont.
Michał Wawrykiewicz lengyel EP-képviselő (a hazánk elleni jogállamisági eljárást felügyelő LIBE-bizottság póttagja), aktivista-politikus neve azért kiemelten érdekes, mert a semmiből felbukkant a Tisza tavaly október 23-ai rendezvényén Tarr Zoltán meghívására. Wawrykiewicz tehát nyíltan szerepet vállalt a Tisza Párt mellett.
Magas rangú ukrán katonáktól egy ÁVH-s főtiszt családjáig terjed az a hálózat, vagy egy nagyobb hálózat része, amellyel kapcsolatban az Ellenpont az alábbiakra világít rá:
Szóval újabb nőügy, azonban (még?) nem úgy.
Erősen úgy tűnik, hogy
Magyar Pétert és csapatát csupa olyan szereplő veszi körül, aki kifejezetten Ukrajna támogatásában érdekelt.
A gyorsított csatlakozás jogi alapjait behatóan tanulmányozó szereplők mellett az ukrán államigazgatás fontos szereplőivel is kapcsolatot tart a Tisza elnöke, ezek a szereplők pedig aktívan alkalmazkodnak mind a Tisza, mind az Európai Néppárt Ukrajnával kapcsolatos álláspontjához.
Mező Gábor egy 2024-es cikke alapján az idősebbik
Bárd Károly jelentheti a kapcsot Magyar Péter családja és Bárd Petra között.
Méghozzá azért, mert az idősebbik Bárd Károly közeli kollégája volt a Magyar Péter által gyakran hivatkozási alapnak tekintett nagyapjának, Erőss Pálnak.
Az, hogy mindeközben Kollár Kinga szerepe hogyan kap reflektorfényt ebben a történetben és ki az a Dimitrij Kochenov, a teljes írásból, IDE kattintva derül ki.