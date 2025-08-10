Újabb nőügy Magyar Péter körül

Magyar Péter körül rokoni és politikai szálakon is jelentős ukránpárti hálózat rajzolódik ki, amelynek középpontjában Zelenszkij pártja és a Soros György nevéhez kötődő CEU áll, de feltűnik egy ÁVH-s főtiszt unokája is – írja feltáró elemzésében az Ellenpont.

Magyar Péter és Michał Wawrykiewicz

Michał Wawrykiewicz lengyel EP-képviselő (a hazánk elleni jogállamisági eljárást felügyelő LIBE-bizottság póttagja), aktivista-politikus neve azért kiemelten érdekes, mert a semmiből felbukkant a Tisza tavaly október 23-ai rendezvényén Tarr Zoltán meghívására. Wawrykiewicz tehát nyíltan szerepet vállalt a Tisza Párt mellett.

Bárd Petra és Magyar Péter kapcsolata

Magas rangú ukrán katonáktól egy ÁVH-s főtiszt családjáig terjed az a hálózat, vagy egy nagyobb hálózat része, amellyel kapcsolatban az Ellenpont az alábbiakra világít rá:

A Tisza elnökének nyugati politikai szövetségesei is olyan hálózatban mozognak, amelyek szélsőségesen ukránpárti jogtechnikai eszközök kidolgozásán munkálkodnak.

Magyar Pétert családi kapcsolatai pedig egy, a CEU berkein belül működő ukránpárti jogászdinasztiához fűzik.

Bárd Petra a gyorsított ukrán uniós csatlakozás egyik értelmi szerzőjének tekinthető.

Bárd Petra részt vett a Magyarországot elítélő jogállamisági eljárás előkészítésében, amelynek következtében az Európai Unió részlegesen befagyasztotta a Magyarországnak járó uniós források folyósítását.

Bárd Petrát családi szálak is köthetik Magyar Péter családjához, hiszen nagyapja, idősebb Bárd Károly, egy ÁVH-s főtiszt Erőss Pál egyik legközelebbi munkatársa volt a Jogi esetek című műsorban.

Szóval újabb nőügy, azonban (még?) nem úgy.

Erősen úgy tűnik, hogy

Magyar Pétert és csapatát csupa olyan szereplő veszi körül, aki kifejezetten Ukrajna támogatásában érdekelt.

A gyorsított csatlakozás jogi alapjait behatóan tanulmányozó szereplők mellett az ukrán államigazgatás fontos szereplőivel is kapcsolatot tart a Tisza elnöke, ezek a szereplők pedig aktívan alkalmazkodnak mind a Tisza, mind az Európai Néppárt Ukrajnával kapcsolatos álláspontjához.

Mező Gábor egy 2024-es cikke alapján az idősebbik

Bárd Károly jelentheti a kapcsot Magyar Péter családja és Bárd Petra között.

Méghozzá azért, mert az idősebbik Bárd Károly közeli kollégája volt a Magyar Péter által gyakran hivatkozási alapnak tekintett nagyapjának, Erőss Pálnak.