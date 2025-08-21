Figyelem! – csalók használják a Magyar Vöröskereszt nevét és emblémáját

A Magyar Vöröskereszt felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szervezet nem foglalkozik gyógyszer-segélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

A Magyar Vöröskereszt hivatalos emblémája

Fotó: Magyar Vöröskereszt

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza. Az elmúlt időszakban megnövekedett számban érkeztek jelzések a Magyar Vöröskereszthez a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről – tájékoztat az MTI. Gyanút kelthet többek között, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg.