Figyelem! – csalók használják a Magyar Vöröskereszt nevét és emblémáját

A Magyar Vöröskereszt tudomására jutott, hogy ismeretlen személyek a szervezet nevével és jogszabályokban is védett emblémájával élnek vissza. A csalók cukorbetegek részére hirdetnek terméket, számukra készített gyógyszert az interneten keresztül a Magyar Vöröskereszt neve alatt.
A Magyar Vöröskereszt felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szervezet nem foglalkozik gyógyszer-segélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

A Magyar Vöröskereszt hivatalos emblémája
A Magyar Vöröskereszt hivatalos emblémája
Fotó: Magyar Vöröskereszt

A Magyar Vöröskereszt felhívja a lakosság figyelmét

A Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza. Az elmúlt időszakban megnövekedett számban érkeztek jelzések a Magyar Vöröskereszthez a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről – tájékoztat az MTI. Gyanút kelthet többek között, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg.

A fehér alapon vörös kereszt embléma védelme mindannyiunk érdeke és felelőssége!

Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit. Fontos, hogy minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak: a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet hivatalos közösségimédia-felületeiről.

 

 

