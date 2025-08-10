Majka, Azahriah, Fleck Zoltán – egykutya

Az elmúlt időszak botrányai (Majka, Azahriah, Fleck – a szerk.) egy tőről fakadnak. A balos értelmiség azt hazudja, hogy diktatúra van, ezért minden eszközt megengedhetnek maguknak – írja a Magyar Nemzet vasárnapi cikkében.

Fleck Zoltán jogász, szociológus, az ELTE tanára (Fotó: Ladóczki Balázs/Origo).

A Fleck Zoltán-, a Majka- és az Azahriah-ügy egy tőröl fakadhat

Fotó: Ladóczki Balázs

A lap az Alapjogokért Központ közösségi videómegosztón látható elemző műsorában Dornfed László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője és Mohácsy István, a budapesti Fidelitas elnöke által elmondottakat idézve kifejtik:

Hatalmas a probléma a közbeszédben, ennek oka az, hogy

a balos értelmiség úgy gondolja, kivonhatja magát mindenféle erkölcsi felelősség alól.

Erre az a mentségük, hogy diktatúra van, amit négyévente választáson akarnak leváltani.

Majka, Azahriah, Fleck: ügyek, amelyek egy tőröl fakadnak

Ahogyan lapunk is korábban írt róla, Fleck Zoltán jogász, egyetemi oktató egy nyilvános rendezvényen arról beszélt, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem után

„zsarolni vagy fenyegetni” kellene a köztársasági elnököt a kormányalakítás érdekében.

Fleck Zoltán kijelentése nagy vihart kavart: a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás feljelentést tett az alkotmányos rend megdöntésének előkészülete miatt. Az ELTE egy ideig magánvéleményként kezelte a történteket, később azonban elhatárolódott Fleck szavaitól. Kormányzati és közéleti szereplők példátlannak és veszélyesnek nevezték a professzor megnyilvánulását. Az ügy komoly vitát indított arról, hol húzódik a határ a véleményszabadság és az alkotmányos rend megsértése között.

Ahogyan a műsorban is elhangzik:

A Fleck Zoltán-, a Majka- és az Azahriah-ügy szerintem mind egy tőről fakad.

„Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy nem kellene indulatokat belevinni a közéletbe. Az indulatok ugyanis már oda vezettek, hogy

merényletet követtek el Robert Fico szlovák miniszterelnök és Donald Trump ellen.

Minden zenésznek és véleményformálónak jobban kellene figyelnie arra, hogyan nyilatkozik a nagyközönség előtt. A közbeszédben ma óriási a probléma. Ennek egyik oka, hogy a baloldali értelmiség úgy érzi: kivonhatja magát minden erkölcsi felelősség alól. Mentségüknek azt hozzák fel, hogy „diktatúrában” élünk, amit négyévente választásokon akarnak leváltani. Ezt a hazugságot ismételgetve azt hiszik, hogy bármilyen eszközt megengedhetnek maguknak.”