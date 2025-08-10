Majka, Azahriah, Fleck Zoltán – egykutya

Az elmúlt időszak botrányai (Majka, Azahriah, Fleck – a szerk.) egy tőről fakadnak. A balos értelmiség azt hazudja, hogy diktatúra van, ezért minden eszközt megengedhetnek maguknak – írja a Magyar Nemzet vasárnapi cikkében.
A lap az Alapjogokért Központ közösségi videómegosztón látható elemző műsorában Dornfed László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője és Mohácsy István, a budapesti Fidelitas elnöke által elmondottakat idézve kifejtik:
Hatalmas a probléma a közbeszédben, ennek oka az, hogy
a balos értelmiség úgy gondolja, kivonhatja magát mindenféle erkölcsi felelősség alól.
Erre az a mentségük, hogy diktatúra van, amit négyévente választáson akarnak leváltani.
Ahogyan lapunk is korábban írt róla, Fleck Zoltán jogász, egyetemi oktató egy nyilvános rendezvényen arról beszélt, hogy egy esetleges ellenzéki győzelem után
„zsarolni vagy fenyegetni” kellene a köztársasági elnököt a kormányalakítás érdekében.
Fleck Zoltán kijelentése nagy vihart kavart: a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás feljelentést tett az alkotmányos rend megdöntésének előkészülete miatt. Az ELTE egy ideig magánvéleményként kezelte a történteket, később azonban elhatárolódott Fleck szavaitól. Kormányzati és közéleti szereplők példátlannak és veszélyesnek nevezték a professzor megnyilvánulását. Az ügy komoly vitát indított arról, hol húzódik a határ a véleményszabadság és az alkotmányos rend megsértése között.
Ahogyan a műsorban is elhangzik:
A Fleck Zoltán-, a Majka- és az Azahriah-ügy szerintem mind egy tőről fakad.
„Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy nem kellene indulatokat belevinni a közéletbe. Az indulatok ugyanis már oda vezettek, hogy
merényletet követtek el Robert Fico szlovák miniszterelnök és Donald Trump ellen.
Minden zenésznek és véleményformálónak jobban kellene figyelnie arra, hogyan nyilatkozik a nagyközönség előtt. A közbeszédben ma óriási a probléma. Ennek egyik oka, hogy a baloldali értelmiség úgy érzi: kivonhatja magát minden erkölcsi felelősség alól. Mentségüknek azt hozzák fel, hogy „diktatúrában” élünk, amit négyévente választásokon akarnak leváltani. Ezt a hazugságot ismételgetve azt hiszik, hogy bármilyen eszközt megengedhetnek maguknak.”
A teljes műsort, amelynek vezetője Pindroch Tamás, vendégei Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője és Mohácsy István, a budapesti Fidelitas elnöke