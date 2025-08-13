Akár ön is találkozhat ezekkel az aranyos makikkal

A makik a magyar állatkert látványos lakói közé tartoznak, a nyíregyházi állatparkban pedig most különleges pillanatot ünnepelhettek a látogatók.

Sárgaszakállas makik Fotó: Kohut Arpad

Sárgaszakállas makik vizsgálatra jelentkeznek

Három hónaposak lettek a nyíregyházi állatpark sárgaszakállas maki ikrei, így életük első állatorvosi vizsgálatán estek át. A kölykök 130 napos vemhesség után születtek, és eddig leginkább anyjuk hátán lovagolva töltötték napjaikat. Az első két hónapban anyatejet kaptak, mostanra azonban már lédús, édes gyümölcsöket is fogyasztanak. A vizsgálat során egyedi azonosítót kaptak, és kiderült, hogy mindkét kölyök hím.

Sárgaszakállas makik Fotó: Kohut Arpad

Különleges fajmegőrzés a magyar állatkertben

A sárgaszakállas makik a barna makik családjába tartoznak, külön alfajt képviselve. Latin nevük Lemur fulvus mayottensis, amely Mayotte-szigeti élőhelyükre utal, Madagaszkártól 400 kilométerre.

Ezek az állatok idejük nagy részét a lombok között töltik, napozva és pihenve, de időnként a talajszinten is élelem után kutatnak.

Fotó: Kohut Arpad

Gondosan tisztán tartják magukat: fogfésűként funkcionáló fogaikkal és karmaikkal távolítják el a meglazult szőrszálakat és élősködőket.

Mivel az élőhelyek elvesztése fenyegeti őket, az Európai fajmegőrzési Program keretében zárt körülmények között tenyésztik őket. Európában mindössze 65 egyed él állatkertekben – írja sajtóközleményében a Nyíregyházi Állatpark.