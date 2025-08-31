Mákod lesz, ha mákot eszel – legalábbis egészségügyi téren

Bizonyára kevesen tudják, de a mák gazdag kalciumban, magnéziumban, foszforban, valamint B- és E-vitaminokban, így hozzájárulnak a csontok és fogak erősítéséhez, valamint a szervezet általános vitalitásához.

A mákból olajat is csinálnak

A mákolajban található telítetlen zsírsavak és antioxidánsok segítik a szív- és érrendszer egészségének megőrzését, csökkentve a gyulladásokat és támogatva a vérnyomás szabályozását.

Emellett a mák magas rosttartalma elősegíti az emésztést, míg enyhe nyugtató hatása hozzájárul a stresszoldáshoz és a jobb alváshoz – írja a Zaol. És persze süteményekhez, salátákhoz, mártásokhoz is jó a húsok és halak sütése mellett.

A bőrre is jó a mák

Külsőleg alkalmazva a mákolaj hidratálja és táplálja a bőrt, rugalmassá téve azt, valamint segít ápolni a száraz, fénytelen hajat is. Ajánlott napi 1-2 kiskanálnyi mákolajat fogyasztani az egészséges csontképzés támogatására. Betegségek esetén, mint például csontritkulás vagy alvászavarok, napi 3-4 kiskanálnyi mennyiség is javasolt. Fontos azonban, hogy a mákolaj fogyasztása mértékletes legyen, és ne tekintsük csodaszernek.