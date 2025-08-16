Romhalmazból csodamalom, turisták százait vonzza a pálos malom

Nem sokan mernek belevágni a lehetetlenbe, de Szabadics Attila és felesége, Szabadicsné Madaras Katalin éppen ezt tették egy malommal: tíz éve élesztették fel a zalamerenyei pálos malmot, amely ma már turisták és látogatók kedvelt célpontja – írja a Zaol.

A zalamerenyei pálos malom ma is őröl.

Fotó: Strobl Gábor

Az árnyékos teraszon üldögélve, a Malompatak csobogása mellett, nehéz elképzelni, hogy öt évvel ezelőtt ugyanez a patak elöntötte a malomépületet és a környező Sásréti birtokot.

Ma azonban a malomkereket ismét működésbe hozták, és újra őrli a gabonát, ugyanúgy, ahogy a 1400-as évek óta szokás.

Tíz évvel ezelőtt a házaspár úgy döntött, hogy a romhalmazból újjáépíti a Zsohár-malomként ismert épületet, visszaállítva annak eredeti funkcióját.

A malom újra működőképes lett, és ma már nemcsak gabonát, hanem pálinkát, kávét és szappant is készítenek itt, miközben a látogatók számos kulturális programon vehetnek részt.

A malom látogatói megismerkedhetnek az őrlés folyamatával, a gyerekek játékosan tanulhatnak a molnár munkájáról, a felnőttek pedig nosztalgiázhatnak. A malom kínálatában szerepel kenyérsütés, szappankészítés és barista-képzéssel kiegészített kávézás, miközben a kulturális programok, koncertek és előadások évről évre vonzzák a közönséget.