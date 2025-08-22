Nem hiszi el, mi került elő a Tiszából: tízezer éves leletre bukkantak

A különleges leletet Krizsán Sándor ősállatkutató találta meg, aki hosszú ideje figyeli a vízügyi adatok változásait, és célzottan keresi azokat a helyszíneket, ahol rekordalacsony vízállás miatt fosszíliák bukkanhatnak elő. Így talált rá Tiszaroffnál mamutcsontra is. A felfedezett darab egy gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) hátcsigolyája, amely több mint 30 centiméter széles, és bár egy része hiányzik, még így is lenyűgöző méretű.

Tisza rekordalacsony vízállásánál bukkant elő a több tízezer éves mamutcsont

Fotó: Krizsán Sándor

Egyedülálló mamutcsont a Tiszából

A csont különlegességét tovább növeli, hogy rajta szokatlan vágásnyom figyelhető meg – ez akár modern eszköztől, például hajólapáttól származhat,

de az sem kizárt, hogy évezredekkel ezelőtti emberi tevékenység nyomát őrzi.

A jégkorszak élővilágának emlékei

A mamut a jégkor egyik legelterjedtebb nagyemlőse volt a Kárpát-medencében. A Tisza környékén akkoriban füves puszták terültek el, amelyek ideális élőhelyet biztosítottak ezeknek a hatalmas állatoknak.

A most előkerült mamutcsont közvetlen bizonyítéka ennek a hajdani élővilágnak, és hozzájárul a térség jégkorszaki múltjának jobb megértéséhez.

A különleges lelet a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumba kerül, ahol szakértők vizsgálják tovább. A kutatók a következő napokban ismét visszatérnek a helyszínre, mert bíznak benne, hogy az alacsony vízállás további fosszíliákat fedhet fel.

Fosszíliavadászat a magyar folyóknál

Krizsán Sándor eddig főként a Duna, a Zagyva és a Dráva kavicsbányáiban talált jégkorszaki maradványokat. Régóta remélte, hogy a Tisza is tartogat számára hasonló kincseket – most pedig a gondos előkészület és a rendkívüli vízügyi helyzet meghozta a várva várt eredményt.