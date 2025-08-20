„Éld az álmaidat és ne álmodd az éltedet!” – Mándoki László az átkosról mesélt

A Mandoki Soulmates alapító frontembere öt évtizeddel ezelőtt, két barátjával együtt, életveszélyes körülmények között disszidált Nyugatra. Nem a kalandvágy, hanem az álmai megvalósítása vezérelte őket. Mándoki László a világban elért sikerei ellenére soha nem szakadt el magyarságától: rendszeresen hazalátogat, és a hazai közönség számára is bemutatja a régi és új slágereket. Az idei augusztus 21-i koncert a Mátyás-templom mellett a Szentháromság téren különleges esemény lesz, amelyen világsztárok is fellépnek.

Mándoki László koncertje augusztus 21-én lesz

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Mándoki László: az út a világsikerhez

„Tulajdonképpen én nem akartam ötven éve elmenni Magyarországról. Annyi történt, hogy nem kaptam útlevelet” – mesélte Mándoki László a Borsnak, aki a kommunista rezsim kategorizálása miatt nem tudott szabadon zenélni. Az életveszélyes disszidálás során mégis sikerült Nyugatra jutnia, ahol elindult a nemzetközi karrierje. Édesapja halála és az ebből fakadó ígéret is mélyen befolyásolta életét: „Neked menned kell! Éld az álmaidat és ne álmodd az éltedet!” – idézte a zenész.

A Mandoki Soulmates és az idei nagykoncert

Az augusztus 21-i koncert a zenész és csapata számára egyfajta házibuli lesz, amelyen a közönség és a zenészek közös energiája adja a hangulatot. Mándoki László szerint a zene összeköti az embereket, hidat épít a múlt és a jelen között, még akkor is, ha az akadályok látszólag legyőzhetetlenek. A koncert előtt a zenész háláját fejezte ki mindazoknak, akik pályája során segítették őt és munkatársait: „Én csak egyszerűen zenélni akartam...” – tette hozzá Leslie Mandoki.