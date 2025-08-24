Drámai videóban mesélt elveszített gyerekéről az énekesnő

Marcellina legújabb dala, a No More War hónapok óta vitákat kelt. Az énekesnő most kamerák előtt reagált a vádakra.

Marcellina reagált a vádakra Forrás: képkivágás Youtube/Marcellina Official

Marcellina drámai vallomása

Idén májusban jelent meg Marcellina legfrissebb szerzeménye, a No More War. A szaxofonos-énekesnő dala a szeretet fontosságáról szól, és arról, hogy a világban tomboló gyűlölet helyett az embereknek egymás felé kellene fordulniuk.

A klip hat hónap alatt 60 ezer megtekintést ért el a legnagyobb videómegosztón, ám a fogadtatás vegyes volt.

Bár a dal sokakhoz eljutott, a kritikus hangok szerint Marcellinának ideje volna szakmát váltani. Az énekesnő eddig csendben tűrte a bántó hozzászólásokat.

Most azonban drámai videóban reagált. Marcellina elárulta, mi a dal valódi üzenete: a béke és a szeretet hirdetése. A magyar énekesnő ezzel próbálta lezárni a vitát, amely a No More War körül alakult ki.

Ha lenne gyerekem, sajnos nem maradt meg a baba nekem annak idején, de ha lenne gyerekem, én mindent, de mindent megtennék, hogy őt ne tudják elvinni akármilyen háborúba

– hangzottak el a drámai szavak.

Szerettem volna gyereket, egyértelmű. Nem maradt meg a baba. Én megtorpantam ott, egy bizonyos ponton, és tulajdonképpen, ha jól belegondolok, talán ez az egyetlenegy, amit bánok az életemben

– mondta Marcellina.

További információkat és a klippet a BORS oldalán találja.