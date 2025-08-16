Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Marco Confortola

Mások akár meghalnak érte, ő meg elhazudta volna az egész sikert?

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marco Confortola olasz hegymászót komoly vádak érték: több neves alpinista szerint Confortola nem mászta meg valóban mind a 14 nyolcezres csúcsot, ahogy azt korábban állította. A legkomolyabb gyanú a 2008-as Lhotse-mászást érinti, ahol állítólag Marco Confortola meghamisított egy csúcsképet, és saját magát montírozta egy másik hegymászó, Jorge Egocheaga fotójára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marco Confortolavádolaszhegymászóalkimista

Megdöbbentő fordulat jöhet az ismert olasz hegymászó, Marco Confortola karrierjében: az eddig hősként ünnepelt sportolót, aki állítása szerint megmászta a világ összes 8000 méternél magasabb csúcsát, azzal vádolják, hogy több esetben nem jutott el valóban a csúcsra, sőt, fotóit is manipulálta, hogy mászása sikeresnek tűnjön.

Italian mountaineer Marco Confortola talks during a media briefing at the Italian embassy in Islamabad on August 7, 2008. A Pakistani helicopter plucked Marco Confortola ,the last known survivor of a climbing disaster, from the slopes of K2 on August 6, ending a gruelling five-day ordeal on the world's second highest peak. Three South Koreans, two Nepalis, two Pakistanis, a Serbian, an Irishman, a Norwegian and a Frenchman died in the August 1 avalanche, the worst disaster ever to happen on K2. AFP PHOTO/ Farooq NAEEM (Photo by FAROOQ NAEEM / AFP)
Marco Confortola visszautasítja a vádakat
Fotó: FAROOQ NAEEM / AFP

A legkomolyabb gyanú a 2008-as Lhotse-mászást érinti, ahol állítólag meghamisított egy csúcsképet. Ezenkívül ráadásul saját magát montírozta egy másik hegymászó, Jorge Egocheaga fotójára 

– írj a német Bild.

További kétségek merültek fel a Kangchenjunga, Makalu és Annapurna mászásaival kapcsolatban is – több alkalommal a csúcs alatt néhány méterrel állt meg, mégis teljes mászásként jelentette be azokat. Ennek ellenére szerepel a Himalayan Database hivatalos listáján.

Marco Confortola cáfol

Confortola visszautasítja a vádakat, szerinte ezek féltékenységből fakadnak.

„Az volt a hibám, hogy 2008-ban a K2-n nem haltam meg – akkor boldogok lettek volna ezek a sztárok” – nyilatkozta az 54 éves hegymászó.

A vádak komolyan veszélyeztethetik az olasz alpinista hitelességét és hírnevét – és akár az egész hegymászó közösségbe vetett bizalom is sérülhet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!