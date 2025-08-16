Mások akár meghalnak érte, ő meg elhazudta volna az egész sikert?

Megdöbbentő fordulat jöhet az ismert olasz hegymászó, Marco Confortola karrierjében: az eddig hősként ünnepelt sportolót, aki állítása szerint megmászta a világ összes 8000 méternél magasabb csúcsát, azzal vádolják, hogy több esetben nem jutott el valóban a csúcsra, sőt, fotóit is manipulálta, hogy mászása sikeresnek tűnjön.

Marco Confortola visszautasítja a vádakat

Fotó: FAROOQ NAEEM / AFP

A legkomolyabb gyanú a 2008-as Lhotse-mászást érinti, ahol állítólag meghamisított egy csúcsképet. Ezenkívül ráadásul saját magát montírozta egy másik hegymászó, Jorge Egocheaga fotójára

– írj a német Bild.

További kétségek merültek fel a Kangchenjunga, Makalu és Annapurna mászásaival kapcsolatban is – több alkalommal a csúcs alatt néhány méterrel állt meg, mégis teljes mászásként jelentette be azokat. Ennek ellenére szerepel a Himalayan Database hivatalos listáján.

Marco Confortola cáfol

Confortola visszautasítja a vádakat, szerinte ezek féltékenységből fakadnak.

„Az volt a hibám, hogy 2008-ban a K2-n nem haltam meg – akkor boldogok lettek volna ezek a sztárok” – nyilatkozta az 54 éves hegymászó.

A vádak komolyan veszélyeztethetik az olasz alpinista hitelességét és hírnevét – és akár az egész hegymászó közösségbe vetett bizalom is sérülhet.