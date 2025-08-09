Meglepő titkot osztott meg Marics Peti a sikereiről!

Marics Peti pályafutása során hamar felismerte, hogy hangja egyedi, és ezzel a különlegességgel szeretne kiemelkedni. Bár kipróbált néhány énektanulási lehetőséget, úgy döntött, hogy inkább saját útját járja, ami meghatározóvá vált a karrierjében.

Marics Peti autodidakta módon fejleszti énekhangját.

Fotó: Bánkúti Sándor

Marics Peti autodidakta hangfejlesztési módszere

Az internetes videók és a koncertek adták számára a legjobb lehetőséget a hangja fejlesztésére. Ez a módszer lehetővé tette számára, hogy önállóan alakítsa hangszínét és előadói stílusát, miközben elkerülte a hosszadalmas és költséges tanári órákat.

Marics Peti hangsúlyozza, hogy a hangja mellett a személyes karizmája és a színpadi jelenléte is fontos szerepet játszik. Szerinte a siker kulcsa az önbizalom és a folyamatos tanulás, amit nem feltétlenül egy tanár, hanem a saját tapasztalatok és megfigyelések segítenek kialakítani.

Marics Peti nyitott az új zenei kihívásokra és további fejlődésre. Bár jelenleg nem jár énektanárhoz, nem zárja ki, hogy a jövőben új módszerekkel bővítse tudását, és még magasabb szintre emelje hangját és előadásmódját.