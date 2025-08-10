Marics Peti új oldalát mutatta meg: „Tudom, hogy káros, de pont leszarom”

Marics Peti a „Hogyan tudnék élni nélküled” című filmben nyújtott alakítása után most egy egészen más oldalát mutatja meg a közönségnek. Az új szerzemény, amelyet Blansch-sal közösen adott elő, sokkal lágyabb hangvételű, mint korábbi, karcosabb dalai, azonban a szöveg meglehetősen provokatív: a fiatal felnőtt kor nehézségeiről, az alkoholfogyasztásról és a drogokkal való küzdelemről mesél. A Bors információi szerint a klip elején ugyan megjelenik egy figyelmeztetés, hogy a videó fikció, és nem népszerűsíti a káros szokásokat, ám ez csak rövid ideig látható, így a fiatal rajongók között máris vita indult a tartalom miatt.

Fotó: Bánkúti Sándor

Marics Peti új dalának szövege sokakat megdöbbentett

A dalszövegben olyan sorok szerepelnek, mint: "Még egy csekk, még egy csík, még egy újabb csikk, a véremben alkohol áramlik, az idegrendszerem meg egy zárlat, d*ck, tudom, hogy káros, de pont leszarom.., ami kifejezetten nyers, őszinte képet festenek egy fiatalok által gyakran tapasztalt élethelyzetről. Ez a nyíltság egyesek szerint hitelessé teszi a dalt, mások azonban aggódnak a fiatalabb nézők miatt.