Másfél mázsát fogyott Géza, de még mindig nem érte el az álomsúlyt

Sorsfordító döntést hozott Kiss Géza. Egykor 350 kiló volt, nem tudta magát ellátni, nem tudott járni, ülve aludt és még a tisztálkodás is kihívást jelentett számára − idézi fel a Bors annak kapcsán, hogy végül mégis megműtötték a férfit. Egy egri professzor segítségével 90 kilótól szabadult meg, de a mérleg még így is 260 kilót mutatott. Az életveszély csökkent, de nem szűnt meg. Géza ezzel a súllyal még mindig nem tudott kimozdulni az otthonából és ami még nagyobb probléma: kőműves szakmáját sem tudta tovább folytatni.

Rekordfogyás: az egykor 350 kilós férfi műtőasztalra fekhetett, százötven kilótól szabadult, de a cél még nincs közel

Géza egy évvel ezelőtt határozta el, hogy műtőasztalra fekszik. Az ország egyik legismertebb plasztikai sebésze, dr. Tizedes György és Schobert Norbi is segített. Az út az egészségesebb élethez nem volt könnyű és még nem ért véget.

Részünkről, tehát sebészeti oldalról operálható még a súlya miatt is, viszont ahogy eredendően szív-tüdő elégtelensége volt, így annak a helyrehozása szükséges, hogy altatható legyen

– mondta dr. Tizedes György. Az érintett ekkor úgy érezte, mindennek vége. Elhatározta, hogy végleg feladja a fogyókúrát és megbékél a sorsával. Ám ekkor sietett a segítségére az ország fitneszgurujaként emlegetett Schobert Norbi. Géza végül mégis műtőasztalra fekhetett. „Szorít a családom is… az unokám is mondta, hogy gyere haza, papa” - mondta.