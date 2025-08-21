Hírlevél

Rendkívüli

Magyarországra utazhat az amerikai elnök? Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

MC Hawer

Hatalmas boldogság: először mutatta meg unokáját a mulatós sztár

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
MC Hawer életében fordulóponthoz érkezett. A mulatós király most nagypapaként áll új kihívások előtt, miközben a családot egyszerre érte veszteség és öröm. Az MC Hawer unokája körüli megható pillanatok és a születés körülményei mély érzelmeket hoztak felszínre.
MC Hawer, azaz Koczka Géza életében különleges nap virradt: megszületett első unokája, Lili. Bár lánya eredetileg szeptemberre volt kiírva, a kislány augusztus 18-án, az esti órákban jött a világra. A baba 2600 grammal és 50 centivel született, szerencsére teljesen egészségesen. A Bors információi szerint a család boldogsága hatalmas, hiszen a kislány érkezése egy gyásszal teli időszak után hozott új fényt az énekes mindennapjaiba.

MC Hawer
MC Hawer most először mutatta meg a család új tagját. Fotó: Bors / MC Hawer

MC Hawernál egyszerre érkezett a családi öröm és fájdalom 

Az énekes húga, Éva, négy hónappal ezelőtt hunyt el súlyos betegség után, így a családnak nehéz időszakon kellett keresztülmennie. A veszteség ellenére a baba érkezése reményt és új erőt adott mindenkinek. MC Hawer elmondta, hogy bár nem tartja magát spirituális embernek, többször elgondolkodott azon, hogy húga emléke valamilyen módon unokáján keresztül élhet tovább. Az énekes kiemelte, hogy nagypapaként minden segítséget meg fog adni lányának és a kis Lilinek, hiszen a család összetartása most fontosabb, mint valaha.

 

