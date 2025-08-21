Hatalmas boldogság: először mutatta meg unokáját a mulatós sztár

MC Hawer, azaz Koczka Géza életében különleges nap virradt: megszületett első unokája, Lili. Bár lánya eredetileg szeptemberre volt kiírva, a kislány augusztus 18-án, az esti órákban jött a világra. A baba 2600 grammal és 50 centivel született, szerencsére teljesen egészségesen. A Bors információi szerint a család boldogsága hatalmas, hiszen a kislány érkezése egy gyásszal teli időszak után hozott új fényt az énekes mindennapjaiba.

MC Hawer most először mutatta meg a család új tagját. Fotó: Bors / MC Hawer

MC Hawernál egyszerre érkezett a családi öröm és fájdalom

Az énekes húga, Éva, négy hónappal ezelőtt hunyt el súlyos betegség után, így a családnak nehéz időszakon kellett keresztülmennie. A veszteség ellenére a baba érkezése reményt és új erőt adott mindenkinek. MC Hawer elmondta, hogy bár nem tartja magát spirituális embernek, többször elgondolkodott azon, hogy húga emléke valamilyen módon unokáján keresztül élhet tovább. Az énekes kiemelte, hogy nagypapaként minden segítséget meg fog adni lányának és a kis Lilinek, hiszen a család összetartása most fontosabb, mint valaha.