Könnyek között jött a legnagyobb öröm Mc Hawer életébe

Mc Hawer élete új fordulóponthoz érkezett: megszületett első unokája, aki különleges jelentőséggel bír számára a közelmúlt tragédiái után.

Mc Hawer unokája megszületett (A kép illusztráció) Fotó: Jonathan Borba/pexels

Óriási örömhírt osztott meg rajongóival a magyar mulatós sztár. Mc Hawer a Facebook-oldalán jelentette be hétfő késő este:

Egy órája büszke nagyapa lettem.

Az énekes számára a pici érkezése különösen fontos volt.

A lányom már várandós volt, amikor a testvérem elhunyt, ráadásul azt is tudjuk azóta, hogy kislányt vár. Azóta gyakran gondolok arra, hogy a húgom valamilyen formában majd az unokámon keresztül születik újra. Igaz, ezt soha nem fogjuk megtudni, hisz bizonyítékunk nincs rá

– mondta korábban Mc Hawer. Testvére, Éva súlyos betegségben, mindössze 58 évesen vesztette életét. Mc Hawer júliusban vallotta be, hogy nehéz volt megnyílnia a fájdalmáról, de megkönnyebbülést hozott számára, amikor beszélt róla.

Most azonban a gyász mellett új fejezet kezdődött az életében: Mc Hawer nagyapává vált, és az unoka születése mérhetetlen örömöt adott neki.

