Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Így alázta porig Trump a kispados európai vezetőket

MC Hawer

Könnyek között jött a legnagyobb öröm Mc Hawer életébe

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy szomorú veszteség után hatalmas boldogság érkezett a magyar mulatós világába. Mc Hawer unokája megszületett, és az énekes megható szavakkal osztotta meg az öröm pillanatát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
MC HawermulatósMC Hawer és Tekknőunoka

Mc Hawer élete új fordulóponthoz érkezett: megszületett első unokája, aki különleges jelentőséggel bír számára a közelmúlt tragédiái után.

mc hawer unokája megszületett, illusztráció
Mc Hawer unokája megszületett (A kép illusztráció) Fotó: Jonathan Borba/pexels

Mc Hawer unokája megszületett, nagyapává vált az énekes

Óriási örömhírt osztott meg rajongóival a magyar mulatós sztár. Mc Hawer a Facebook-oldalán jelentette be hétfő késő este:

Egy órája büszke nagyapa lettem.

Az énekes számára a pici érkezése különösen fontos volt.

A lányom már várandós volt, amikor a testvérem elhunyt, ráadásul azt is tudjuk azóta, hogy kislányt vár. Azóta gyakran gondolok arra, hogy a húgom valamilyen formában majd az unokámon keresztül születik újra. Igaz, ezt soha nem fogjuk megtudni, hisz bizonyítékunk nincs rá

– mondta korábban Mc Hawer. Testvére, Éva súlyos betegségben, mindössze 58 évesen vesztette életét. Mc Hawer júliusban vallotta be, hogy nehéz volt megnyílnia a fájdalmáról, de megkönnyebbülést hozott számára, amikor beszélt róla.

Most azonban a gyász mellett új fejezet kezdődött az életében: Mc Hawer nagyapává vált, és az unoka születése mérhetetlen örömöt adott neki.

További érdekes információkat a mulatós sztárról a BORS oldalán talál.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!