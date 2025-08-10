Műhelytitkok: ilyen a McDonald's egy alkalmazott nézőpontjából

Jamie Calder, aki egy évig dolgozott a gyorsétteremben, elárulta, hogy a McDonald’s titkos menühackjei közé tartozik, hogy a hamburgerpogácsák fűszerezését nemcsak a hamburgerekhez használják, hanem kiválóan feldobja a csirkefalatokat és más ételeket is. Emellett kiemelte az alkalmazáson keresztüli előrendelés előnyeit is, amely jelentősen lerövidítheti a várakozási időt a vendégek számára – írja a New York Post.

A McDonald’s az egyik legismertebb gyorsétterem-lánc a világon. Fotó: Unsplash

A legbosszantóbb vásárlói szokások a McDonald’s-ban

A McDonald’s dolgozói egyébként legnehezebbnek az iskoláskorú, lármás gyerekeket tartják, akik gyakran kavarják fel az étkező rendjét, és többször előfordul, hogy vízipisztollyal vagy szószos dobozokkal szórakoznak. Az egyik legrosszabb élmény Jamie Calder szerint az volt, amikor valaki műanyag zacskóval tömte el a fürdőszobai mosdót, ami miatt az egész illemhelyiséget elöntötte a víz.