film

Ingyen jön a magyar Netflix – itt a Médiaklikk

A közmédia új, díjmentes streaming-szolgáltatással bővítette kínálatát. A Médiaklikk felületén augusztus 20-tól több száz órányi film, sorozat és klasszikus vált elérhetővé.
Az MTVA közleményében kiemelte, hogy ezzel a magyar piacon új korszak kezdődik. A Médiaklikk előnye, hogy nem igényel előfizetést, és teljesen reklámmentes.

Médiaklikk
Több száz órányi magyar klasszikus lett online elérhető a Médiaklikken.
Fotó:  Unsplash

Már okostelevízión is elérhető a Médiaklikk

Az induló kínálatban olyan ismert művek találhatók, mint a Szomszédok vagy a Linda. A felület weben, mobilalkalmazáson és már okostelevízión is használható.
A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a cél a generációk közötti hidak építése. A felhasználók saját lejátszási listát is összeállíthatnak a kínálatból. Az archív tartalmak mellett élő televíziós és rádiós adások is nézhetők. 

A szolgáltatás a közmédia stratégiai megújulásának fontos állomása. A tartalomkínálat folyamatosan bővül, így minden korosztály találhat számára érdekes műsorokat. Az új platform célja, hogy a minőségi magyar produkciók könnyen hozzáférhetők legyenek bárki számára.

 

