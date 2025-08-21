Ingyen jön a magyar Netflix – itt a Médiaklikk

Az MTVA közleményében kiemelte, hogy ezzel a magyar piacon új korszak kezdődik. A Médiaklikk előnye, hogy nem igényel előfizetést, és teljesen reklámmentes.

Több száz órányi magyar klasszikus lett online elérhető a Médiaklikken.

Fotó: Unsplash

Már okostelevízión is elérhető a Médiaklikk

Az induló kínálatban olyan ismert művek találhatók, mint a Szomszédok vagy a Linda. A felület weben, mobilalkalmazáson és már okostelevízión is használható.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a cél a generációk közötti hidak építése. A felhasználók saját lejátszási listát is összeállíthatnak a kínálatból. Az archív tartalmak mellett élő televíziós és rádiós adások is nézhetők.

A szolgáltatás a közmédia stratégiai megújulásának fontos állomása. A tartalomkínálat folyamatosan bővül, így minden korosztály találhat számára érdekes műsorokat. Az új platform célja, hogy a minőségi magyar produkciók könnyen hozzáférhetők legyenek bárki számára.