Megerőszakoltak és kegyetlenül agyonvertek egy borsodi nyugdíjast

Elkeseredetten ütötte szomszédja bejárati ajtaját egy szerencsi járásban lakó asszony 1974. november 6-án. Mivel rosszat sejtett, hívta a rendőröket, és velük együtt tért vissza. Ahogy betörték az ajtót, meglátták a 83 éves asszony vérbefagyott holttestét a padlón. Egyértelmű volt, hogy nem maradt túl sok ideje arra, hogy lepakoljon, ahogy belépett, máris megtámadta valaki. Szétvert koponyája és széttárt lábai ördögi gonoszságról árulkodtak: megerőszakoltak és agyonvertek egy nyugdíjast a saját otthonában.

Megerőszakoltak és agyonvertek egy borsodi nyugdíjast 1974 november 5-én, ilyen pózban feküdt a holttest, amikor másnap rátaláltak

Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

A véres tetthely

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság helyszíni szemlebizottságának egyik tagja sem kételkedett abban, hogy egy mindenre elszánt, elvetemült emberrel van dolguk. Egy kegyetlen gyilkos nyomait kellett begyűjteniük a tetthelyről, ahol mindent beborított a vér. A gyilkos a konyha ablakán jutott be, miután betörte. Az áldozat bevásárlásból tért haza, erre utalt a közelében lévő táskája, három másik tárgy pedig arról „mesélt”, mivel végeztek vele.

Egy görbebot, egy nyújtófa és egy fahusáng is gyilkos eszköz lett a támadó kezében.

Azt, hogy ezekkel ölt valaki, az igazságügyi orvosszakértő is igazolta, aki a boncolás során azt is megállapította, milyen sorrendben alkalmazta a tárgyakat az illető. Először a görbebottal sújtott le, majd amikor az eltört, felkapta a nyújtófát és azzal támadta meg az asszonyt, és amikor az is eltört, a fahasábbal fejezte be, amit elkezdett. Áldozata már magatehetetlen volt, amikor megerőszakolta. A nemi erőszak nyomai végképp kizárták, hogy nő is lehet a támadó.

Görbebottal, nyújtófával és husánggal verte agyon a gyilkos idős áldozatát

Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Még tartott a helyszíni szemle, amikor megérkezett az erősítés Miskolcról a bűnüldözési osztály vezetőjével ez élen, hogy a szerencsi kapitányság nyomozótisztjeivel karöltve haladéktalanul megkezdhessék az elkövető felderítésére és elfogására irányuló adatgyűjtést”

– olvasható a Magyar Rendőr 1975. május 1-i számában.

A zsebrádió

Amíg a helyszínelők azt próbálták megállapítani, mi mindent tűnt el a feldúlt házból, a nyomozók mindenkit kikérdeztek, aki ismerte az áldozatot. Mivel köztudott volt, hogy az asszony pálinkát mér, sok falusi felkerült a gyanúsítottak listájára. Mindegyikük alibijét ellenőrizték, és közben az olyan kérdésekre is keresték a választ, jártak-e idegenek a faluban a napokban, vagy láttak-e valakit a tetthelynél.

Hogy az emberölés nyereségvágyból történt, az bizonyította, hogy az ismeretlen tettes tűvé tett mindent, hogy a néni pénzét megtalálja. De az elrejtett 30 000 forintról szóló takarékbetétkönyv és 8000 forint készpénz csak a szemle során került elő – az ágyból”

– olvasható a cikkben.

Az áldozat zsebrádiójának viszont lába kélt.

A község műszaki boltjának vezetője közölte a rendőrökkel, hogy egy fiatalember 9 voltos elemet akart venni egy ilyen rádióhoz. Mint kiderült, ugyanezt a férfit látták a kocsmában iszogatni sötétedéskor és pár órával korábban a tetthelynél is. Hogy az asszony házánál járt a 21 éves férfi, azt a nagyapjától tudták meg a nyomozók. Az öreg lovaskocsin ült, amikor délelőtt találkoztak. Azt mondta, leszidta az unokáját amiatt, mert még nem utazott el Encsre személyigazolványt készíttetni, de megnyugodott, amikor azt a választ kapta, hogy délutánra tervezte az utazást.