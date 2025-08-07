Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Szamos Miklós

Meghalt Szamos Miklós, a legendás cukrászda tulajdonosa

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szamos Miklós halála jelentős változást hozott a Ruszwurm Cukrászda ügyében, lezárva egy hosszú bérleti vitát. Az ikonikus cukrászda jövője továbbra is bizonytalan, miközben az ügy jogi és gazdasági kérdéseket vet fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szamos MiklósRuszwurm Cukrászdahalál

Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa, életének 79. évében. Éveken át tartó jogi vita ért véget a cukrászda bérleti jogával kapcsolatban. Az ingatlan visszavétele új helyzetet teremtett az évszázados múltra visszatekintő cukrászda működésében. 

meghalt
Meghalt Szamos Miklós – új korszak kezdődik a Ruszwurm Cukrászdában. Fotó: szamosmiklos.hu

A Ruszwurm Cukrászda, mely 1827 óta szolgálja a budai Vár vendégeit, komoly jogi és gazdasági kihívásokkal nézett szembe. A bérleti vita, amely 2011-ben kezdődött, végül a Kúria döntésével zárult, és több mint 300 milliós tartozás megfizetésére kötelezte a cukrászdát - írja a Népszava.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!