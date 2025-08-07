Meghalt Szamos Miklós, a legendás cukrászda tulajdonosa

Meghalt Szamos Miklós, a Ruszwurm Cukrászda tulajdonosa, életének 79. évében. Éveken át tartó jogi vita ért véget a cukrászda bérleti jogával kapcsolatban. Az ingatlan visszavétele új helyzetet teremtett az évszázados múltra visszatekintő cukrászda működésében.

Meghalt Szamos Miklós – új korszak kezdődik a Ruszwurm Cukrászdában. Fotó: szamosmiklos.hu

A Ruszwurm Cukrászda, mely 1827 óta szolgálja a budai Vár vendégeit, komoly jogi és gazdasági kihívásokkal nézett szembe. A bérleti vita, amely 2011-ben kezdődött, végül a Kúria döntésével zárult, és több mint 300 milliós tartozás megfizetésére kötelezte a cukrászdát - írja a Népszava.