Erre senki sem számított: nagy bejelentést tett Megyeri Csilla

Megyeri Csilla nem is olyan rég, 11 év után szakított párjával, Molnár Zsolttal, de hamar rátalált a szerelem. Egy itáliai nyaralás során derült ki, hogy új hódolója van. Majd egy spanyolországi úton pedig be is mutatta a nagyközönségnek szívének választottját, Nicolát, akivel kettesben imádják járni a világot. Most is épp nyaraltak, mikor Csilla bejelentette az örömhírt.

Megyeri Csilla és szerelme, Nicola.

Fotó: Megyeri Csilla/ Instagram

Egy jó ideig az utolsó kettesben töltött közös nyaralásunk...Bár már itt is hárman vagyunk. Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának.

– Csilláék már nagyon várbáj a kis manót és áldásként gondolnak a babvárásra.

