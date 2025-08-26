Hírlevél

Megyeri Csilla

Erre senki sem számított: nagy bejelentést tett Megyeri Csilla

Bombaként robbant a hír. Megyeri Csilla elképesztő dolgot osztott meg a rajongóival. A műsorvezető, influenszer épp közös nyaralását tölti szerelmével, ahonnan már hármasban térnek haza.
Megyeri Csilla nem is olyan rég, 11 év után szakított párjával, Molnár Zsolttal, de hamar rátalált a szerelem.  Egy itáliai nyaralás során derült ki, hogy új hódolója van. Majd egy spanyolországi úton pedig be is mutatta a nagyközönségnek szívének választottját, Nicolát, akivel kettesben imádják járni a világot. Most is épp nyaraltak, mikor Csilla bejelentette az örömhírt.

Megyeri Csilla
Megyeri Csilla és szerelme, Nicola.
Fotó: Megyeri Csilla/ Instagram

Egy jó ideig az utolsó kettesben töltött közös nyaralásunk...Bár már itt is hárman vagyunk. Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának. 

 Csilláék már nagyon várbáj a kis manót és áldásként gondolnak a babvárásra.
 

 

