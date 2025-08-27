Ezt nem fogja elhinni! Meglepő részletek derültek ki Megyeri Csilla terhességéről

Megyeri Csilla a napokban bombaként dobta be a hírt: gyermeket vár.

Megyeri Csilla anya lesz.

Fotó: Megyeri Csilla/Instagram

A műsorvezető nem is olyan rég, 11 év után szakított párjával, Molnár Zsolttal, de hamar rátalált a szerelem. Egy itáliai nyaralás során derült ki, hogy új hódolója van. Majd egy spanyolországi úton pedig be is mutatta a nagyközönségnek szívének választottját, Nicolát.

A rajongók és követők azonnal elárasztották a Megyeri Csilla bejegyzését gratulációkkal, bár a Redditen már megosztó véleményeket formáltak a rajongók.

„A lényeg, hogy tervezték és régóta vágytak rá!” – írta egy kommentelő Redditen, aki pár hónapja állítólag egy bulin beszélgetett az álompárral a gyerekvállalásról.

Comment

by u/thankyounext14 from discussion

in talk_hunfluencers

„Ez nem volt az idei bingómon” – kommentelte valaki viccesen.

Comment

by u/thankyounext14 from discussion

in talk_hunfluencers

„Csilla tavaly augusztus elején tette ki, h szakítottak Zsoltival, majd augusztus végén bejelentette az új kapcsolatát. Most meg egyből jön a baba…” – írta egy kommentelő, aki szerint kicsit gyors tempót vett fel a műsorvezető.

Comment

by u/thankyounext14 from discussion

in talk_hunfluencers

„Ez gyors volt!” – írta egy másik felhasználó.

„ Halmosi megesküdött, Taylor Swiftet eljegyezték és ezen felül még Megyeri Csilla is babát vár? Mi jöhet még?” – tette fel a kérdést viccesen egy kommentelő.

„Boldog babavárást nekik” – gratuláltak többen is a párnak.