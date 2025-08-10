Menczer Tamás úgy helyretette az RTL riporterét, hogy a fal adta a másikat

A gyerekekre tudja, mi a veszélyes? A háború a veszélyes. Az lenne a gyerekekre veszélyes, ha ez a háború kiterjedne, és nemcsak hogy kiterjedne, hanem harmadik világháborúvá alakulnának. Mi ez ellen vagyunk – tájékoztatott Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás.

Menczer Tamás helyretette az RTL riporterét. (Fotó: Bach Máté)

A Fidesz kommunikációs igazgatója kifejtette, a gyerekre nem a plakát a veszélyes.

Menczer Tamás szerint a háborúpártiak veszélyesek

Tájékoztatott: neki is van egy négyéves fia. – Ő ugyan még talán a plakátokhoz is kicsi, de el tudnám neki mondani, hogy miről is van itt szó. És el is fogom, hogyha nagyobb lesz. Nem a plakát veszélyes a gyerekekre, hanem a háborúpártiak veszélyesek a gyerekekre, és azok, akik a háborút három éve szítják – mondta.





Borítókép: Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)