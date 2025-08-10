Menczer Tamás: Tárgyalok a miniszterelnökkel

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója új videóbejegyzéssel állt elő választókörzete nyilvánossága elé.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a solymári közlekedési csomópontnál kiépített új körforgalom átadásán, 2025. augusztus 8-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Menczer Tamás bizakodik

A bejegyzése tanúsága szerint, mióta képviselőjelöltként megkezdte munkáját, a választókörzetbe 60 milliárd forint érkezett, azonban vannak még további tervei, amiről elmondta:

A hátralévő 8 hónapra van egy fejlesztési listám. Ez tizenvalahány települést tartalmaz és huszonvalahány fejlesztést.

A zászló is velem van, láthatják, tárgyalok a miniszterelnökkel.

Nem könnyű tárgyalópartner, de szereti és nagyra becsüli a budakörnyéki embereket

– fogalmazott Menczer, majd így zárta bejegyzését: