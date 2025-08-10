Hírlevél

Menczer Tamás

Menczer Tamás: Tárgyalok a miniszterelnökkel

33 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nem könnyű tárgyalópartner, de szereti és nagyra becsüli a budakörnyéki embereket. Menczer Tamás videóbejegyzése az elvégzett és jövőbeni munkákról.
Menczer Tamás

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója új videóbejegyzéssel állt elő választókörzete nyilvánossága elé.

Menczer Tamás, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond az egyik közlekedési csomópontnál kiépített új körforgalom átadásán Solymáron, 2025. augusztus 8-án. MTI/Illyés Tibor
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a solymári közlekedési csomópontnál kiépített új körforgalom átadásán, 2025. augusztus 8-án. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Menczer Tamás bizakodik

A bejegyzése tanúsága szerint, mióta képviselőjelöltként megkezdte munkáját, a választókörzetbe 60 milliárd forint érkezett, azonban vannak még további tervei, amiről elmondta:

A hátralévő 8 hónapra van egy fejlesztési listám. Ez tizenvalahány települést tartalmaz és huszonvalahány fejlesztést.

A zászló is velem van, láthatják, tárgyalok a miniszterelnökkel.

Nem könnyű tárgyalópartner, de szereti és nagyra becsüli a budakörnyéki embereket

– fogalmazott Menczer, majd így zárta bejegyzését:

Bízom abban tehát, hogy a hátralévő időszakban még nagyjából 2 milliárd forint értékben számos települést érintően számos régóta várt fejlesztést meg tudunk valósítani.”

 

 

