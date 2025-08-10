Menczer Tamás: Tárgyalok a miniszterelnökkel

Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója új videóbejegyzéssel állt elő választókörzete nyilvánossága elé.
A bejegyzése tanúsága szerint, mióta képviselőjelöltként megkezdte munkáját, a választókörzetbe 60 milliárd forint érkezett, azonban vannak még további tervei, amiről elmondta:
A hátralévő 8 hónapra van egy fejlesztési listám. Ez tizenvalahány települést tartalmaz és huszonvalahány fejlesztést.
A zászló is velem van, láthatják, tárgyalok a miniszterelnökkel.
Nem könnyű tárgyalópartner, de szereti és nagyra becsüli a budakörnyéki embereket
– fogalmazott Menczer, majd így zárta bejegyzését:
Bízom abban tehát, hogy a hátralévő időszakban még nagyjából 2 milliárd forint értékben számos települést érintően számos régóta várt fejlesztést meg tudunk valósítani.”