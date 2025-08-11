Mindenkit érintő változás áll be – mutatjuk, hol és mikor

A MÁV-csoport járatai az ünnepi időszakban egységes ünnepi menetrend szerint közlekednek, míg a városok helyi közlekedésében ettől eltérő rend várható –írja a Kemma.hu.
Az idei évben augusztus 20-a szerdára esik, ezért a megszokott közlekedési rend az egész hétre felborul. A menetrend változás érinti a helyi és helyközi közlekedést egyaránt a MÁV-csoport járatain. A helyközi autóbusz-közlekedés és a vasúti közlekedésben is menetrendi változás lesz, ugyanakkor a városok helyi járatai ettől eltérő rendben is közlekedhetnek.
A közleményben a Mávinform arra is felhívta a figyelmet, hogy augusztus 20-án az áruházak zárva tartanak, így a bevásárlóközpontokat érintő járatok közlekedése is módosul.