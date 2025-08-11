Hírlevél

menetrend

Mindenkit érintő változás áll be – mutatjuk, hol és mikor

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
A megszokott ritmus felborul az augusztus 20-ai ünnep hetében. A menetrend a MÁV és Volán járatain több napon is módosul, érintve helyi és helyközi közlekedést egyaránt.
menetrendaugusztus 20.-i ünnepségmenetrendváltozásmáv

A MÁV-csoport járatai az ünnepi időszakban egységes ünnepi menetrend szerint közlekednek, míg a városok helyi közlekedésében ettől eltérő rend várható –írja a Kemma.hu.

InterCity, menetrend
Változik a menetrend a MÁV járatain Képünk illusztráció
Fotó: MÁV

Menetrend változás a MÁV járatain

Az idei évben augusztus 20-a szerdára esik, ezért a megszokott közlekedési rend az egész hétre felborul. A menetrend változás érinti a helyi és helyközi közlekedést egyaránt a MÁV-csoport járatain. A helyközi autóbusz-közlekedés és a vasúti közlekedésben is menetrendi változás lesz, ugyanakkor a városok helyi járatai ettől eltérő rendben is közlekedhetnek.

A MÁV-csoport és a Volán járatai az alábbi rend szerint közlekednek:

  • Augusztus 18. (hétfő) – nyári tanítási szünetes munkanap, a hét első munkanapja
  • Augusztus 19. (kedd) – nyári tanítási szünetes munkanap
  • Augusztus 20. (szerda) – munkaszüneti nap
  • Augusztus 21. (csütörtök) – nyári tanítási szünetes munkanap
  • Augusztus 22. (péntek) – nyári tanítási szünetes munkanap, a hét utolsó munkanapja
  • Augusztus 23. (szombat) – szabadnap
  • Augusztus 24. (vasárnap) – a hét első munkanapját megelőző munkaszüneti nap

A közleményben a Mávinform arra is felhívta a figyelmet, hogy augusztus 20-án az áruházak zárva tartanak, így a bevásárlóközpontokat érintő járatok közlekedése is módosul.

 

