Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
menza

Itt van 10 retró menzás étel, neked melyik volt a kedvenced? Szavazz!

38 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mai fiatalok bizonyára el sem tudják képzelni, régen mennyire más volt a menza az óvodában vagy az iskolában. Ne szépítsük, sokan undorral gondolnak vissza azokra az időkre, másokat azonban elfog a nosztalgia a menza szó hallatán. Összeszedtünk pár régi klasszikust, amit az iskolai, óvodai éttermek alapételei voltak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
menzamenüétel

Tojásleves, kapros tökfőzelék fasírttal, paprikás krumpli, grízes tészta porcukorral és baracklekvárral – csak néhány azok közül, amelyek a „boldog” szocializmusban az iskolai menza állandó ételei voltak.

Retró klasszikus ételek, retróklasszikusételek, retró ételek, menza
Az iskolai menza alapétele volt a tojásleves
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Akik éltek azokban az időkben, azoknak még ma is ott vannak a szájukban azok az ízek. 

Persze voltak jó, meg kevésbé finom kaják ezek között – valószínűleg sokaknál az utóbbiak vannak többségben. Az olasz vagy mexikói hetekről csak álmodozhattunk, helyettük volt a jól bejáratott, évtizedeken át tartó unalmas menüsor.

Összeszedtünk 10 retró menzaételt

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Önnek melyik volt a kedvenc menzás étele?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!