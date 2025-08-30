Itt van 10 retró menzás étel, neked melyik volt a kedvenced? Szavazz!

Tojásleves, kapros tökfőzelék fasírttal, paprikás krumpli, grízes tészta porcukorral és baracklekvárral – csak néhány azok közül, amelyek a „boldog” szocializmusban az iskolai menza állandó ételei voltak.

Az iskolai menza alapétele volt a tojásleves

Akik éltek azokban az időkben, azoknak még ma is ott vannak a szájukban azok az ízek.

Persze voltak jó, meg kevésbé finom kaják ezek között – valószínűleg sokaknál az utóbbiak vannak többségben. Az olasz vagy mexikói hetekről csak álmodozhattunk, helyettük volt a jól bejáratott, évtizedeken át tartó unalmas menüsor.