Menzaételek régen és most, avagy az iskolai étkezés története Magyarországon

Az iskolai menza története több mint egy évszázadra nyúlik vissza, egészen az 1900-as évek elejéig. Az évtizedek során folyamatosan átalakult az étkezési kultúra és a kínált ételek. A közétkeztetés kezdetben a szegényebbek alapvető táplálékellátását szolgálta, majd az iskolai menzák kialakulásával egyre fontosabb szerepet kapott a gyermekek táplálkozásában.

Menza ételek régen és most

Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Az első iskolai menzák az 1900-as évek elején jelentek meg, főként bentlakásos intézményekben és egyetemeken, ahol a diákok számára biztosították a rendszeres, olcsó vagy ingyenes étkezést. A II. világháború után, az 1950-es években indult el Magyarországon a közétkeztetés modernizálása, ekkor vált gyakorivá, hogy az iskolákban is biztosítsanak napi egyszeri vagy akár kétszeri étkezést a gyermekeknek.

A 1950-es évektől bő 30-40 éven át a menza jellemzően egyszerű, de tápláló ételeket kínált.

A hangsúly a költséghatékony, laktató és kalóriadús ételeken volt, amelyek biztosították a gyerekek energiaszükségletét és hamar jól lakhattak.

Ebben az időszakban a leggyakoribb fogások közé tartozott a tojásos nokedli tejföllel és salátával, káposztás tészta, krumplis tészta, főzelékek, tejbegríz – röviden szénhidrát szénhidráttal.

Az ételeket legtöbbször helyben főzték, az alapot sertészsír és pirospaprika adta. Az ételek egyszerűsége mellett a menzák célja az volt, hogy minden gyereknek jusson elegendő tápanyag, még ha a változatosság és az egészségtudatosság ekkor még nem igazán volt elsődleges szempont.

Az 1990-es évekre a menzakultúra fejlődött, több hús került a tányérra, és nagyobb figyelmet fordítottak a változatosságra és a gyerekek igényeire is. Az egyik legnépszerűbb fogás, a rántott hús ritkán került a tányérra, a tésztás vagy rakottas ételek voltak igazán közkedveltek, és egyre gyakrabban szerepelt a menün a zöldség is, főként leves vagy főzelék formájában.

A főzelékekhez az örök sláger mindig is a rántott párizsi volt.

A 2000-es években lassan megjelentek az egészségtudatosabb fogások, – bár ezt sok diák csak úgy élte meg, hogy sótlanná váltak az ételek, és sószóróval a zsebünkben járhattunk a menzára – elkezdtek figyelni arra, hogy vitaminban gazdag ételek kerüljenek a tanulók elé. A menüben megjelentek a szezonális gyümölcsök, a natúr húsok és az egyre gazdagabb zöldséglevesek is – habár az „eddmegleves” nem volt túl népszerű a diákok körében, zöldség volt benne, az biztos.