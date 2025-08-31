Menzaételek régen és most, avagy az iskolai étkezés története Magyarországon

Az iskolai menza története több mint egy évszázadra nyúlik vissza, egészen az 1900-as évek elejéig. Az évtizedek során folyamatosan átalakult az étkezési kultúra és a kínált ételek. A közétkeztetés kezdetben a szegényebbek alapvető táplálékellátását szolgálta, majd az iskolai menzák kialakulásával egyre fontosabb szerepet kapott a gyermekek táplálkozásában.
Az első iskolai menzák az 1900-as évek elején jelentek meg, főként bentlakásos intézményekben és egyetemeken, ahol a diákok számára biztosították a rendszeres, olcsó vagy ingyenes étkezést. A II. világháború után, az 1950-es években indult el Magyarországon a közétkeztetés modernizálása, ekkor vált gyakorivá, hogy az iskolákban is biztosítsanak napi egyszeri vagy akár kétszeri étkezést a gyermekeknek.
A 1950-es évektől bő 30-40 éven át a menza jellemzően egyszerű, de tápláló ételeket kínált.
A hangsúly a költséghatékony, laktató és kalóriadús ételeken volt, amelyek biztosították a gyerekek energiaszükségletét és hamar jól lakhattak.
Ebben az időszakban a leggyakoribb fogások közé tartozott a tojásos nokedli tejföllel és salátával, káposztás tészta, krumplis tészta, főzelékek, tejbegríz – röviden szénhidrát szénhidráttal.
Az ételeket legtöbbször helyben főzték, az alapot sertészsír és pirospaprika adta. Az ételek egyszerűsége mellett a menzák célja az volt, hogy minden gyereknek jusson elegendő tápanyag, még ha a változatosság és az egészségtudatosság ekkor még nem igazán volt elsődleges szempont.
Az 1990-es évekre a menzakultúra fejlődött, több hús került a tányérra, és nagyobb figyelmet fordítottak a változatosságra és a gyerekek igényeire is. Az egyik legnépszerűbb fogás, a rántott hús ritkán került a tányérra, a tésztás vagy rakottas ételek voltak igazán közkedveltek, és egyre gyakrabban szerepelt a menün a zöldség is, főként leves vagy főzelék formájában.
A főzelékekhez az örök sláger mindig is a rántott párizsi volt.
A 2000-es években lassan megjelentek az egészségtudatosabb fogások, – bár ezt sok diák csak úgy élte meg, hogy sótlanná váltak az ételek, és sószóróval a zsebünkben járhattunk a menzára – elkezdtek figyelni arra, hogy vitaminban gazdag ételek kerüljenek a tanulók elé. A menüben megjelentek a szezonális gyümölcsök, a natúr húsok és az egyre gazdagabb zöldséglevesek is – habár az „eddmegleves” nem volt túl népszerű a diákok körében, zöldség volt benne, az biztos.
A 2010-es évekre már megjelentek az első alternatív menük a vegetáriánusoknak, és a különböző ételallergiákra figyelve több iskolában is lehetett speciális menüt rendelni.
Napjainkra a menza a maga nemében mondhatni elérte a luxus szintet,
egyre több iskolában telepítettek önkiszolgáló pultokat, lehetővé téve, hogy a gyerekek maguk válasszák ki, mit szeretnének enni. Ez egyébként az ételpazarlást is jelentős mértékben csökkenti.
A napi menza általános részét képezik a friss zöldségek és gyümölcsök, egészségesebb fogások. A fiatalok körében is egyre nagyobb problémát jelent az elhízás, ami ellen a menzák is megpróbálják felvenni a harcot az egészségesebb alternatívákkal és a tudatos táplálkozás megtanításával.
A menzákon töretlenül népszerűek maradtak a főzelékek, zöldséglevesek és a tésztás ételek, de egyre gyakrabban szerepel az étlapon hal, sőt, egy-egy iskolában nemzetközi fogások is a pultra kerülnek.
Több étel is végigkísérte a menza történetének hosszú évtizedeit, igaz, egy-egy fogás később került a menüre, de örökre sláger maradt. Ilyen például a spagetti löncshússal, az igazi menzás, édeskés vadas szósz, vagy a párolt hús meggyszósszal – idősebbek grízzel, a fiatalabb generáció főtt krumplival kapta.
Klasszikus kedvencek maradnak örökre az édes ízvilágú tészták is. Persze amikor mákos tészta volt az ebéd, délutánra az egész város tudta, hogy azt adtak az iskolákban, fogkefét ugyanis senki sem cipelt magával, és rendre az iskolai előadások előtt szerepelt a menün a porcukros finomság.
Az én kedvencem – nem sokan osztják a véleményem – mindig is a sóska volt, mivel rajtam kívül mindenki utálta, többször is repetázhattam, imádtam ezeket a ritka napokat. A receptet máig nem tudom tökéletesen leutánozni, legnagyobb bánatomra.