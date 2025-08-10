Kösz, Angela! – Merkel ajándéka egy olyan örökség, amit senki se kért

Gerald Grosz politikai szőnyegbombázást indít új könyvével, a Merkel munkássága – bukásunkkal – írja az Exxpress a Magyar Nemzet szemléje szerint. Az író szerint az akkor még pénzügyminiszter Angela Merkel komoly felelősséggel viseltetik a Willkommenskultur megalkotásért és Európa gyarmatosításéért.

A szerző szerint Angela Merkel olyan folyamatokat indított el, amelyek azóta is rombolják Európát. Fotó: AFP

A szerző ennek kapcsán elmondta: a könyv kompromisszumok nélküli elemzést nyújt a 2015 óta zajló német politikáról. Grosz szerint Angela Merkel olyan folyamatokat indított el, amelyek azóta is rombolják Európát.

Az egyik ilyen a regény írója szerint a migrációs válság elindítása a befogadáskultúra elterjesztésével.

Grosz szerint ez a mozzanat fordulópontot jelentett a jogállamiság, a belbiztonság és a társadalmi stabilitás szempontjából. A könyvben szó esik az ezzel járó alkotmányos hiányosságokról, mint például a parlamenti felügyelet megkerülése és a humanitárius narratíva politikai alkalmazása. A szerző szerint miközben Európa erkölcsileg felmagasztalja magát, aközben kulturális és biztonságpolitikai alapjait ássa alá.

Angela Merkel munkája

Meg akarta ölni egyik kiskorú társát, majd megsebesítette egy befogadóközpont dolgozóit egy migráns Spanyolországban. Megerőszakolt két afgán bevándorló egy kiskorú lányt Nagy-Britanniában. Franciaország déli részén már sokadik alkalommal kiáltanak vészhelyzetet a növekvő bűnözés okán. A sort pedig még sokáig lehetne folytatni. Brüsszel ugyan továbbra is a fent említett politikát vinné tovább, azonban egyre több ország lázad fel a migráció ellen.

Az elmúlt időszakban egyre több európai városban szerveztek tömegtüntetéseket a bevándorlás és a romló közbiztonság miatt.

Legutóbb Lengyelországban volt hasonló megmozdulás, amely során a tüntetők elítélték Donald Tusk kormányát, aki szerintük vakon megy Brüsszel után a bevándorlás kérdésében.

Az NGO-k tevékenységei

A legtöbb fent említett eset kapcsán egyébként megfigyelhető, hogy a médiát hogyan próbálják befolyásolni az NGO-k. Nagy-Britanniában újságcikkeket elemeznek és törvényben tiltanák meg a bevándorlásról való negatív beszédet. Grosz talán épp ezek miatt különös figyelmet fordít a média, az NGO-k és a politikai elit szerepére, amelyeket egy véleménykartell keretein belül működő entitásként lát, amely elutasít minden eltérést a konszenzustól. Részletesen foglalkozik az autoriter diskurzusklíma felé való fejlődéssel és a párhuzamos iszlám társadalmak növekvő befolyásával is.

A könyv nem józan elemzésnek, hanem inkább politikai ébresztőnek szánja magát. Mindazokhoz szól, akik már nem érzik magukat a politikai fősodor képviseletében

– fogalmazott az író a könyv kapcsán.

Borítókép: Angela Merkel volt német kancellár (Fotó: AFP)