Mutatjuk, mi vár ránk a Mesterségek Ünnepén idén a budai Várban – videó

„Amikor mindent digitalizálunk, akkor van igazán szükség arra, hogy valamit a két kezünkkel valósítsunk meg, mert így válik maradandóvá" – hangsúlyozta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vasárnap Budapesten, a Mesterségek Ünnepe hivatalos megnyitóján.

A legkülönfélébb szakmák rejtelmeivel ismerkedhetnek meg a látogatók a Mesterségek Ünnepén. Fotó: mestersegekunnepe.hu

Kiemelte: az, hogy több mint ezer év után itt, a budai Várban együtt köszönthetjük egymást augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, István király döntésének is köszönhető, és annak a „kiállásnak", hogy a magyarság megmaradt kereszténynek és a családok a csodálatos magyar kultúrát örökítik át generációról generációra. „Emellett köszönhető a hivatásoknak, a mesterségeknek, amelyeknek az ünnepét most a budai Várban tesszük mindenki számára elérhetővé" – fogalmazott a miniszter, rámutatva, hogy a mesterségek a magyar kultúra részei.

Ezeket a mesterségeket úgy erősítjük tovább, hogy értéket adunk mindazoknak, akik a mesterségek iránt elkötelezettek ,és tisztelettel vagyunk mindenki más hagyománya és mestersége iránt.

A hagyományt nem ápolni kell, hiszen nem beteg, nem őrizni kell, mert nem rab. A hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket" - idézte Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekest, népzenekutatót Böröcz László, Budavár polgármestere, hozzátéve, „ez a gondolat vezérfonalként kísért végig bennünket a közelgő, augusztus 20-ához kapcsolódó eseményeken".

Kitért arra is, hogy a Mesterségek Ünnepének helyet adó budai Várban egykor milyen pezsgő kézműves élet zajlott, és hogy a források szerint a középkori Budán mintegy 79 különböző mesterség működött. „Idén 800 magyar mester hozza el ide tudását, műhelyeit és történeteit" – mondta Böröcz László, aki külön köszöntötte a díszvendég Azerbajdzsán mestereit, valamint azt a további 10 országból érkező 150 kézművest, akik által gazdag kultúrák kincseit ismerheti meg a magyar közönség.

„Egyre nagyobb a felelősségünk nekünk, közösségeknek. Legyen az egy oktatási, kulturális intézmény, egy civil szervezet, egy szakmai közösség, egy alkotóműhely vagy egy hivatásos mester a saját műhelyében" – emelte ki beszédében Kolozsvári István, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének (NESZ) elnöke.