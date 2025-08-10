Hírlevél

Mihályfi Luca

Szexi melltartóban villantotta meg bájait Mihályfi Luca

54 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nincs olyan hét, hogy ne kerülne címlapokra a dögös énekesnő. A Sziget Fesztiválon jelentkezett be legújabb, elképesztően szexi fotójával Mihályfi Luca. A párja, Hegyes Berci is vele volt, és együtt pózoltak a rajongóknak. A csillag alakú melltartó és a bőrcsizma azonnal felrobbantotta a kommentfalat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mihályfi LucadögösHegyes Berciénekesnő

Mihályfi Luca és párja, Hegyes Berci közösen mutatták meg fesztiválhangulatukat a Szigeten. Az énekesnő szexi szettje minden figyelmet magára vont.

mihályi luca, Szexi énekesnők vad fellépő szettekben, Szexi énekesnők, Szexiénekesnők 20240622 HajdúszoboszlóA nyári szünet első napján tartották meg a nyár legnagyobb diákbuliját Hajdúszoboszlón. A repülőtérre szervezett bizonyítványbulin először jutalmazták az idei diákolimpián jól teljesítő tanulókat és az őket felkészítő oktatókat, majd nem sokkal később jöhettek a koncertek. Idén Mihályfi Luca, a KatapultDJ és a BSW is a színpadra állt, utóbbiak azonban információink szerint nem tudták befejezni a produkciójukat, mert a közelgő vihar miatt a szervezők jobbnak látták félbeszakítani a fellépést.Fotó: Tóth Imre TIHajdú-Bihari Napló HBNKépen: Mihályfi Luca zenész
Mihályfi Luca
Fotó: Tóth Imre-Hajdú-Bihari Napló  / Tóth Imre-Hajdú-Bihari Napló 

Mihályfi Luca szexi képe túlmegy minden határon

Mihályfi Luca – legutóbbi botránya óta – sem fukarkodik a közösségi posztokkal, rendszeresen megoszt pillanatokat párjával, Hegyes Bercivel, akivel még a Dancing with the Stars alatt jöttek össze. Most a Sziget Fesztiválról érkeztek a legújabb képek, és a rajongók egyszerűen odavannak értük.

Az énekesnő ezúttal egy igazán merész szettben jelent meg: felül mindössze egy csillag alakú melltartót viselt, alul pedig egy bőrcsizmát.

 Bár elsőre szokatlannak tűnhet a nyári meleg és a bőrcsizma kombó, de aki járt már Róma fülledt utcáin, tudja, hogy ez ott bizony bevett divathóbort.

A fotókon Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt pózolnak, mosolyogva és fesztiválhangulatban. A kommentelők között záporoznak a dicséretek, és nem csak az énekesnő szexi megjelenése miatt, hanem a pár összhangja is láthatóan elbűvölte a követőket. Az őrült rajongói kommenteket Metropol oldalán olvashatja.

 

