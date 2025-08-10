Szexi melltartóban villantotta meg bájait Mihályfi Luca

Mihályfi Luca és párja, Hegyes Berci közösen mutatták meg fesztiválhangulatukat a Szigeten. Az énekesnő szexi szettje minden figyelmet magára vont.

Mihályfi Luca

Fotó: Tóth Imre-Hajdú-Bihari Napló / Tóth Imre-Hajdú-Bihari Napló

Mihályfi Luca szexi képe túlmegy minden határon

Mihályfi Luca – legutóbbi botránya óta – sem fukarkodik a közösségi posztokkal, rendszeresen megoszt pillanatokat párjával, Hegyes Bercivel, akivel még a Dancing with the Stars alatt jöttek össze. Most a Sziget Fesztiválról érkeztek a legújabb képek, és a rajongók egyszerűen odavannak értük.

Az énekesnő ezúttal egy igazán merész szettben jelent meg: felül mindössze egy csillag alakú melltartót viselt, alul pedig egy bőrcsizmát.

Bár elsőre szokatlannak tűnhet a nyári meleg és a bőrcsizma kombó, de aki járt már Róma fülledt utcáin, tudja, hogy ez ott bizony bevett divathóbort.

A fotókon Mihályfi Luca és Hegyes Berci együtt pózolnak, mosolyogva és fesztiválhangulatban. A kommentelők között záporoznak a dicséretek, és nem csak az énekesnő szexi megjelenése miatt, hanem a pár összhangja is láthatóan elbűvölte a követőket. Az őrült rajongói kommenteket Metropol oldalán olvashatja.